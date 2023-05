Republikeinen morrelen aan regels voor referenda, want niet genoeg kiezers zijn tegen abortus

Met incidenteel verkiezingen houden in augustus moest het maar eens afgelopen zijn, besloot de volksvertegenwoordiging van Ohio begin dit jaar.

Amerikanen zijn gewend om begin november naar de stembus te gaan, voor van alles en nog wat – om de twee jaar voor het Congres bijvoorbeeld en eens in de vier jaar voor het presidentschap. Als er in Ohio in augustus ook eens een verkiezingsdag tussendoor komt, blijken er in de praktijk weinig mensen op te dagen.

“Dat is beschamend”, zei minister van binnenlandse zaken Frank LaRose, een Republikein, toen hij het voorstel verdedigde. En bovendien winnen dan groepen die groot belang hebben bij de uitslag en wel naar de stembus komen. “Zo hoort democratie niet te werken.”

Maar vier maanden later is diezelfde LaRose groot voorstander van een referendum dat komende augustus zou moeten worden gehouden. Het wordt uitgeschreven door de Republikeinse fractie in de volksvertegenwoordiging. Het onderwerp: referenda. Maar eigenlijk: abortus.

Voor de voorstanders van het recht op abortus zijn volksraadplegingen het afgelopen jaar een onverwacht krachtig wapen gebleken.

Republikeinen kwamen voor verrassingen te staan

Met het besluit, nu bijna een jaar geleden, van het Hooggerechtshof om het toen bijna 50 jaar oude arrest ‘Roe versus Wade’ te herroepen, is het toestaan of verbieden van zwangerschapsafbreking een kwestie die elke Amerikaanse staat zelf mag uitmaken. In tal van door Republikeinen geregeerde staten stond die partij klaar om wetten aan te nemen die de ingreep sterk aan banden legden of praktisch verboden. Maar ze kwamen daarbij soms voor verrassingen te staan.

Het eerst in Kansas: afgelopen augustus kwam daar bij een referendum een amendement op de Grondwet in stemming dat abortus zou verbieden. Totaal onverwacht – Kansas is een heel conservatieve staat – werd het verworpen met ruim 59 procent van de stemmen. In het al even behoudende Kentucky gebeurde in november hetzelfde.

Daarmee is duidelijk dat een verbod op abortus zelfs onder Republikeinse kiezers niet op automatische instemming kan rekenen. Dat klopt ook met het landelijke beeld: de helft van de Amerikanen vindt dat abortus onder bepaalde omstandigheden moet mogen; 35 procent vindt dat het altijd legaal moet zijn en maar 13 procent wil een absoluut verbod.

In een goed functionerende democratie klinkt dat standpunt vroeg of laat door in de opstelling van de volksvertegenwoordigers. Maar als je een Republikein bent in Kentucky, Kansas of in Ohio, dan is dat geen optie. Want de trouwste groep onder de Republikeinse kiezers is wel absoluut tegen abortus. Die kan in voorverkiezingen besluiten dat een parlementslid niet zuiver in de leer is en de zetel aan iemand anders geven – die dan in zulke conservatieve staten een zeer grote kans heeft om te winnen van de Democraat.

In verschillende staten wordt gesleuteld aan de regels voor referenda

In Ohio kiezen de Republikeinen daarom de andere weg: referenda onschadelijk maken. Voorstanders van het recht op abortus zijn druk bezig handtekeningen te verzamelen om in november een amendement op de grondwet op het stembiljet te krijgen dat het recht op abortus garandeert. Volgens diezelfde grondwet is een meerderheid van 50 procent plus één stem voldoende om het aangenomen te krijgen. Maar als het aan de Republikeinen ligt, wordt die eis verzwaard: 60 procent moet voor zijn.

Op zich is dat geen onredelijk standpunt. Verstrekkende besluiten nemen met een minieme meerderheid kan leiden tot groot ongenoegen bij de verliezers, en een zigzagbeleid. Kijk naar brexit: het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, waartoe in 2016 werd besloten met 51,8 procent van de stemmen, wordt inmiddels door 53 procent van de Britten betreurd.

Maar in Ohio is duidelijk dat de Republikeinen het met de voorgestelde grondwetswijziging puur hebben gemunt op het abortusreferendum. Ze willen dat de door hun gewenste meerderheid van 60 procent in november, als abortus aan de orde is, al geldt. En dus moet de bevolking er toch maar in augustus alvast over stemmen.

Ook in andere staten wordt gesleuteld aan de regels voor referenda, om dezelfde reden.

Het klinkt allemaal heel democratisch

In Missouri is een voorstel in behandeling om niet alleen een ruime meerderheid te eisen in het stemmentotaal in de hele staat, maar ook meerderheden in de meerderheid van de kiesdistricten voor het Huis van Afgevaardigden in de staat. “We moeten iedereen een stem geven”, zei directeur Susan Klein van de organisatie Missouri Right to Life.

Dat klinkt ook weer heel democratisch. Maar net als in veel andere conservatieve staten heeft in Missouri de Republikeinse meerderheid kiesdistricten zo ingedeeld, dat ze in zoveel mogelijk daarvan hun overmacht behouden. Dat geeft hen in het parlement een onevenredig groot aantal zetels, en naar verwachting zal dat ook gelden voor het aantal nee-stemmers bij een referendum over abortus.

En in Dakota moeten, als de Republikeinen hun zin krijgen, amendementen op de grondwet voortaan twee keer worden aangenomen: niet alleen tijdens algemene verkiezingen, maar ook tijdens de voorverkiezingen. Dat betekent een extra kans voor het voorstel om te sneuvelen. En bovendien komen er bij voorverkiezingen altijd minder kiezers op; voor tegenstanders van abortus is het dan misschien gemakkelijker om voldoende mensen toch daarvoor te motiveren.

De intenties zijn weinig democratisch

In Arkansas is helemaal duidelijk hoe weinig democratisch de intenties van de Republikeinen rond referenda zijn. Vorig jaar stond ook daar een voorstel op het stembiljet om in de grondwet te zetten dat bij een referendum 60 procent van de stemmen nodig zijn om het voorstel aangenomen te laten zijn. De kiezers voelden er niets voor: 59,12 procent stemde tegen. Maar dat heeft het overwegend Republikeinse parlement van de staat niet gepikt: de eis is nu in een gewone wet vastgelegd.

Ook in Oklahoma is een aantal voorstellen in behandeling om referenda moeilijker te maken. Maar volgens de wet van die staat moeten de kiezers dat in een referendum goedkeuren. Die zouden dat wel eens niet kunnen doen, en bovendien voor het legaliseren van abortus kunnen stemmen, vreest een pro-abortus actievoerder, voorzitter Tony Lauinger van Oklahomans for Life.

Hij drong er daarom onlangs bij het parlement van de staat op aan, het nu geldende, zeer vergaande verbod op abortus te versoepelen. Het is in Oklahoma zelfs verboden als de zwangerschap het resultaat is van verkrachting of incest. En dat maakt de kans van slagen van een pro-abortus amendement op de grondwet in een referendum veel groter, denkt hij.

Dat heeft bij andere tegenstanders van abortus verontwaardiging gewekt, maar volgens Lauinger is het een rationele keus: “Als je kijkt naar wat er op ons afkomt, dan kunnen we 95 procent van de baby's redden, of het helemaal verliezen en dan worden ze doodgemaakt. Die realiteit is moeilijk te ontkennen.”

Hij zou die uitzonderingen niet bepleiten, zei hij erbij, als Oklahoma geen referenda kende.