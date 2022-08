Republikeinen knijpen hem: slechte kandidaten kunnen hen in november de Senaat kosten

Zoveel aandacht als Trouw schonk aan het verlies van Liz Cheney in de voorverkiezingen in Wyoming, zo weinig was er voor degene die haar versloeg.

Cheney zal nog een paar maanden lid zijn van het Huis van Afgevaardigden en doorgaan met waarmee ze beroemd (voor Democraten) en berucht (bij Republikeinen) werd: onverbiddelijk hameren op het feit dat haar partij zich blameert en het land in gevaar brengt door te knielen voor Donald Trump.

Harriet Hageman is degene die, met de hartelijke aanbeveling van de voormalige president, nu de Republikeinse kandidaat is voor de zetel van Wyoming in het Huis van Afgevaardigden. Was zij niet ook een paar regels waard?

Nou nee. Want gezien de politieke kleur van Wyoming zal ze absoluut zeker in november die zetel in de wacht slepen. Vanaf 3 januari zal ze zeer vermoedelijk met de andere Republikeinse afgevaardigden een gesloten front vormen tegen alles wat de Democratische president Biden wil. Voor de overgrote meerderheid van de kiezers van Wyoming zal in november maar één ding tellen: dat er een R achter naar naam staat, en niet een D.

Harriet Hageman, de Republikeinse kandidaat die Liz Cheney versloeg. Beeld Getty Images

Wie wint staat al vast

Zo gaat het in de meeste districten van het Huis van Afgevaardigden. Mede dankzij gerrymandering, het slim trekken van districtsgrenzen, staat het in de meeste districten al vast welke partij er de zetel gaat vandoor gaat. Er zijn 435 districten. In slechts 85 is volgens het gezaghebbende Cook Political Report de uitslag niet compleet voorspelbaar. In maar 34 daarvan is totaal niet te zeggen of een Democraat dan wel een Republikein zal winnen.

Op basis daarvan, en de peilingen, wordt verwacht dat de Republikeinse Partij in november de meerderheid gaat veroveren in het Huis van Afgevaardigden.

Daarmee zou dan een einde komen aan de situatie dat de Democratische president Joe Biden de meerderheid van zowel het Huis als de Senaat achter zich heeft. Al is het in de Senaat op het nippertje: de zetelverdeling is 50-50, maar vice-president Kamala Harris, die uit hoofde van die functie ook de voorzitter is van de Senaat, mag in veel gevallen de doorslaggevende stem uitbrengen.

Of de Republikeinen ook in de Senaat de meerderheid zullen veroveren, is nog geen uitgemaakte zaak. Biden mag hopen dat die tenminste Democratisch blijft. Bij gebrek aan medewerking van het Huis van Afgevaardigden zal hij dan weliswaar geen belangrijke wetten meer door het Congres krijgen, maar over bijvoorbeeld de benoeming van rechters, eventueel ook in het Hooggerechtshof, heeft alleen de Senaat iets te zeggen.

In november staat, zoals elke twee jaar, ongeveer eenderde van de 100 zetels van de Senaat op het spel. Dit keer zijn dat 35 zetels. Toevallig is de verdeling dit jaar zo, dat de Democraten 14 zetels te verdedigen hebben en de Republikeinen 21.

Theoretisch is dat gunstig voor de Democraten: stel dat de uitkomst van elke zetel een kwestie is van kop of munt: dan verliezen de Democraten dus 7 van hun zetels, maar winnen ze er 10 of 11 van de Republikeinen terug, waarmee ze een veel werkbaarder meerderheid in de Senaat hebben – en het bovendien afgelopen is met het praktische vetorecht dat de Democratische senatoren Kyrsten Sinema en Joe Manchin nu hebben omdat de Democraten niet één stem kunnen missen.

Maar in de praktijk zijn ook bij de Senaat sommige verkiezingen voorspelbaarder dan andere. De Democraten hoeven zich, ook nu weer volgens het Cook Political Report, geen zorgen te maken over 9 zetels, een beetje zorgen over 2 (New Hampshire en Colorado) en moeten van 3 zetels helemaal maar afwachten of ze die behouden.

Maar tegenover die 5 zetels die de Democraten aan de Republikeinen zouden kunnen verliezen, staan er 6 die de Republikeinen mogelijk aan de Democraten moeten afstaan. De grootste kansen daarop vind je in Pennsylvania en Wisconsin, oppassen geblazen is het in Florida, North Carolina en Ohio.

Die analyse kan natuurlijk heel wat preciezer; allerlei experts bestuderen de lokale peilingen en landelijke trends. En ze houden bijvoorbeeld rekening met de vraag of er een zittende senator is die om herverkiezing vraagt, of dat de zetel open is na het vertrek of overlijden van een senator.

Op basis daarvan denken zowel het Cook Political Report als Sabato’s Crystal Ball dat de Republikeinen toch net iets hoopvoller mogen zijn dan de Democraten. Ook website Politico geeft de Republikeinen een licht voordeel. Maar de politieke datasite Fivethirtyeight.com schat juist de kans op een door de Democraten overheerste Senaat op 64 procent.

Spannende race voor de Senaat

De race voor de Senaat is dus een stuk spannender dan die voor het Huis. En dat heeft een simpele oorzaak: de grenzen van de staten liggen vast. Er valt dus niet mee te manipuleren, zoals met districtsgrenzen.

Dat betekent niet dat senaatsverkiezingen altijd onvoorspelbaar zijn. De grafieken van bovengenoemde onderzoeksgroepen laten dat zien. Sommige staten zijn nu eenmaal heel rechts, en andere heel links (naar Amerikaanse maatstaven dan).

Maar er zijn nog genoeg staten waar de twee politieke partijen elkaar redelijk op de hielen zitten. Dan gaat een factor een rol spelen die bij al die voorspelbare verkiezingen nauwelijks telt: wie staat er op het stembiljet?

En dat is wat de Republikeinen de laatste weken zenuwachtig maakt. Op de lijst van staten waar ze niet zeker van kunnen zijn, staan er een paar waar ze een half jaar geleden, voordat de voorverkiezingen werden gehouden, nog heel optimistisch over waren: Ohio bijvoorbeeld, en Pennsylvania. De reden is dat in die staten controversiële of zwakke kandidaten als winnaars uit de voorverkiezingen kwamen.

In Ohio is J.D. Vance de Republikein die het moet doen, een durfinvesteerder die bekend werd doordat hij een boek schreef over zijn jeugd in een arme witte familie. Hij heeft weinig ervaring in de politiek, en gooide zijn reputatie van intellectueel te grabbel door, na aanvankelijke kritiek op Trump, opeens diens lof te zingen – een bekering die bovendien door sommige Republikeinen trouwens niet echt wordt geloofd.

J.D. Vance. Beeld REUTERS

En in Pennsylvania werd Mehmet Oz de kandidaat, een hartchirurg die landelijk bekend werd als tv-dokter en nog maar kort in de staat woont.

Zowel Vance als Oz wonnen dankzij de aanbeveling van Trump, maar hebben het volgens de peilingen moeilijk tegenover de Democratische kandidaten.

Mehmet Oz. Beeld AP

Datzelfde speelt in Georgia, een staat die traditioneel Republikeins is, maar waar op 6 januari 2021, de dag dat Trump-aanhangers het Capitool bestormden, twee Democraten wonnen. Een daarvan, Raphael Warnock, moet die zetel nu verdedigen, en de verwachting was dat hij het moeilijk zou krijgen.

Maar zijn tegenstander is Herschel Walker, ooit een beroemde footballspeler, maar als politicus bepaald geen hoogvlieger. Nadat het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus afschafte, bepleitte hij een wet die abortus juist landelijk zou verbieden. De meeste Republikeinen willen zo ver niet gaan, omdat ze dan een afstraffing door de kiezers vrezen.

Herschel Walker. Beeld ANP / EPA

Walker wordt er verder door zijn ex-vrouw van beschuldigd haar te hebben mishandeld, en moest het vaderschap erkennen van drie kinderen bij verschillende vrouwen, waarvan hij het bestaan eigenlijk stil had willen houden.

Donderdag gaf niemand minder dan de Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, toe dat die senaatsmeerderheid er in november wel eens niet zou kunnen komen.

“Ik denk dat een machtswisseling in het Huis waarschijnlijker is dan in de Senaat”, zei hij op een bijeenkomst in zijn staat Kentucky. “Senaatsverkiezingen zijn gewoon anders. Ze worden uitgevochten over de hele staat, de kwaliteit van de kandidaat heeft veel invloed op de uitslag.”

Ware woorden. Je zou hopen dat het altijd zo was, bij alle verkiezingen. Maar bij de overgrote meerderheid van de zetels die in november in het Congres op het spel staan, telt alleen het partij-etiket.