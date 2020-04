Republikeinen in Florida vrezen voor de stemmen van ‘misdadigers’

Betty Riddle had vlinders in haar buik toen ze in maart in de rij stond voor het stembureau in Sarasota, Florida. Ze was 62, maar mocht, bij de voorverkiezingen voor het presidentschap, voor het eerst meedoen.

“Het was een van de mooiste momenten uit mijn leven”, vertelde ze aan persbureau AP. Tot voor kort was ze een van de bijna anderhalf miljoen inwoners van Florida die geen stemrecht hadden, een op de tien, omdat ze ooit veroordeeld werden voor een misdrijf. In een referendum in 2018 haalden de kiezers van de staat een streep door die regel.

Maar of Riddle haar stemrecht houdt, is niet zeker. Deze en volgende week verdedigt de staat Florida bij een federale rechter in hoofdstad Tallahassee de wet die de uitvoering van de referendumuitslag regelt. Volgens degenen die de rechtszaak aanspanden, haalt die wet de beslissing van de kiezers juist weer onderuit.

Wat een veroordeling betekent voor je kiesrecht, verschilt in de VS van staat tot staat. In Maine en Vermont, in het uiterste noordoosten van de VS, krijg je in de gevangenis gewoon je stembiljet toegestuurd. Maar in de meeste staten mogen gevangenen niet stemmen, en vaak geldt dat ook voor wie zijn straf heeft uitgezeten. Soms, zoals tot voor kort in Florida, levenslang. Dat past helemaal bij de manier waarop in de VS wordt gesproken over wie een misdrijf heeft begaan: dat is niet ‘iemand met een strafblad’, maar een ‘felon’, een ‘veroordeelde misdadiger’.

Schrik voor de Republikeinse Partij

De uitslag van het referendum in Florida was daarom verrassend. En betekende een grote schrik voor de Republikeinse Partij daar. Van de honderdduizenden veroordeelden die opeens stemrecht hadden gekregen zou wel eens een groot deel Democratisch kunnen stemmen.

Dat kan bij de presidentsverkiezingen in november gemakkelijk de doorslag geven: Donald Trump versloeg Hillary Clinton in sleutelstaat Florida met maar een kleine 113.000 stemmen verschil.

De Republikeinen hebben het in Florida voor het zeggen, en deden een tegenzet. Zo zien critici tenminste de wet die na het referendum werd aangenomen en waarin onder het ‘uitzitten’ van de straf ook werd verstaan het betalen van alle kosten en boetes die tijdens het proces waren opgelopen. Dat zijn er een heleboel, van ‘aanvraagkosten’ voor een verder gratis advocaat tot een ‘bijdrage’ aan een beloningsfonds voor tipgevers. Vrijgelaten veroordeelden kunnen daardoor nog wel een schuld hebben van 1000 of 2000 dollar. Zo’n 80 procent van hen kan dat niet betalen.

In de geest van het referendum

Volgens de Republikeinen is de wet helemaal in de geest van het referendum. Tegenstanders van de wet zeggen dat mensen op die manier hun stemrecht ontnomen wordt omdat ze arm zijn. De rechter lijkt dat ook zo te zien − hij stelde de wet voorlopig buiten werking terwijl de zaak loopt.

Hij leek het ook zwaar op te nemen dat Florida, zoals de staat deze week erkende, geen centraal loket heeft waar ex-gevangenen na kunnen gaan hoeveel ze de staat nog schuldig zijn, of waar ze een bewijs kunnen halen dat alles betaald is. Dat is voor hen groot belang. Want stemmen zonder dat je er recht op hebt, dat is in Florida een misdrijf.

