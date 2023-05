Republikeinen halen hun gelijk in onderzoek over de banden tussen Trump en Rusland

De FBI nam in 2016 veel te snel berichten serieus dat Donald Trump of mensen in zijn omgeving samenspanden met Rusland om zijn kansen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen te vergroten. Voor het openen van een officieel onderzoek daarnaar waren de aanwijzingen te dun. Dat concludeert een speciale aanklager die vier jaar lang de dossiers heeft geanalyseerd en hoofdrolspelers heeft gesproken.

Aanklager John Durham spreekt daarmee eerdere conclusies tegen van de inspecteur-generaal van het ministerie van justitie, die ook veel kritiek had, maar vond dat het onderzoek wel terecht was gestart.

Fopspeen voor Trump

Durham werd in mei 2019 benoemd door Trumps minister van justitie William Barr. Twee maanden daarvoor had een eerdere speciale aanklager, Robert Mueller, gerapporteerd dat Rusland bezig was geweest de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden ten gunste van Donald Trump. Volgens Mueller was er echter geen concrete en strafbare samenwerking tussen Trump of zijn campagne-organisatie en de Russen.

De Republikeinen concludeerden uit Muellers rapport dat de FBI het gemunt had op Trump uit partijpolitieke motieven, iets wat Trump zelf ‘de misdaad van de eeuw’ noemde. En ze verwachtten dat het rapport van Durham daar het bewijs voor zou aandragen. De Democraten daarentegen zagen de benoeming van Durham vooral als een fopspeen voor Trump, om hem hoop te geven dat de Rusland-connectie als een nepverhaal de geschiedenis in zou gaan.

FBI handelde terughoudender rond Clinton

De FBI begon het onderzoek nadat een vrijwilliger die voor de Trump-campagne werkte een Australische diplomaat had verteld dat Rusland schadelijke informatie over Trumps tegenstander Hillary Clinton zou publiceren. Dat gebeurde inderdaad, uit gestolen e-mails van haar campagne-organisatie. De FBI ging daarna aan de slag met het schaduwen en afluisteren van een aantal campagnemedewerkers.

Volgens Durham had de FBI het verhaal alleen serieus mogen nemen als andere inlichtingendiensten zo’n connectie bevestigd zouden hebben. Toen er een soortgelijk gerucht binnenkwam over de campagne van Hillary Clinton werd er veel terughoudender gereageerd en werd Clinton zelf geraadpleegd, iets wat met Trump niet gebeurde.

Durham stelde tijdens zijn onderzoek enkele vervolgingen in, maar had daarmee weinig succes. Een FBI-agent bekende een e-mail te hebben veranderd om een aanvraag voor afluisteren meer kans te geven en kreeg een jaar voorwaardelijk; een tipgever en een advocaat van de Clinton-campagne werden aangeklaagd wegens het verstrekken van onjuiste informatie, maar werden door een jury vrijgesproken.

Hoorzittingen

In zijn rapport beveelt Durham aan om bij politiek gevoelige zaken iemand aan te stellen die als advocaat van de duivel alle stappen die de FBI zet kritisch bekijkt.

De Democratische senator Dick Durbin, voorzitter van de commissie voor juridische zaken, vond dat het rapport niets nieuws bevatte. Maar de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat willen Durham uitnodigen voor hoorzittingen. En ex-president Trump zelf concludeerde maandag na het vrijgeven van het rapport: “Het Amerikaanse publiek is belazerd, net zoals het nu nog belazerd wordt door mensen die geen grootsheid voor Amerika willen”.

