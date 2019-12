Rendieren aan het Oekraïense front laten kinderen weer juichen

Aan het eind van de middag mengt het grijs van de lucht zich met het zwart van de aarde. De overgebleven dorpsbewoners sluiten zich op in hun huisjes. Ze schuiven de gordijnen dicht, om sluipschutters niet op ideeën te brengen. Het is donker. In de verte klinkt gerommel van artillerievuur.

Dan schijnt plots het grootlicht van een Volkswagenbus over de kuilen van de weg. De deur van het dorpshuis zwaait open. Binnen blijken tientallen kinderen te hebben gewacht. Ze barsten in juichen uit. “De Rendieren zijn gekomen!”, roepen ze.

Drie vrouwen en een man – hun hoofd getooid met pluchen rendier-gewei – springen naar buiten. Ze pakken een doos met muziekinstrumenten en een pak hagelwit A4-papier uit de achterklep.

Beeld Michiel Driebergen

‘Wij zijn geweldig!’

Binnen, onder het licht van een enkele lampenbol, trommelen ze met de kinderen tot die er rode koontjes van krijgen. “Wie zijn er geweldig?”, vragen ze de kinderen. “Wij zijn geweldig!”, brullen die ten antwoord.

Dan schrijven de kinderen het papier vol met hun wensen. ‘Goedendag Sint-Nikolaas. Ik ben Vladik en ik ben tien jaar oud. Ik wil graag een elektrische gitaar.’ Naast zijn tekst tekent de jongen een sneeuwpop en een kerstboom – het puntje van zijn tong uit de mond.

‘Ik zou graag een nagelset willen. Bedankt voor alles’, schrijft de dertienjarige Alina. Ze zit wat weggekropen in een hoekje, maar als ze de Rendieren haar verlanglijst presenteert, glanzen haar ogen.

De dorpen waar de Rendieren kinderwensen komen ophalen, liggen allemaal pal in het frontgebied. Sommige, zoals Krimske en Tosjkovka, zijn onder controle van het Oekraïense leger. Andere, zoals Rodina en Zolote, liggen in de zogeheten ‘grijze zone’, oftewel in het niemandsland tussen het leger en de door Rusland gesteunde milities waar de soldaten tegen vechten. De ramen van de scholen zijn deels met houten planken bespijkerd om te voorkomen dat granaatscherven naar binnen vliegen; de schuilkelder is altijd open.

Beeld Michiel Driebergen

Opper-Rendier

“De kerstsfeer is hier afwezig. Dus komen wij die brengen”, zegt Jevgenja Levinstein, een vrouw met een weelderige bos krullen onder haar gewei. Voor de oorlog was ze kinderboekenschrijfster, nu fungeert ze als opper-Rendier. Al voor het vierde jaar achtereen reist ze met haar medevrijwilligers vanuit de stad Charkov – 200 kilometer terug, in veilig gebied – naar de Donbas om de wensen van de kinderen te verzamelen. De cadeaus sprokkelen de Rendieren vervolgens bij elkaar door burgers of bedrijven op te roepen die te schenken.

“Ik ben blij dat de Rendieren kunnen komen nu er minder geschoten wordt”, zegt Svitlana Kermasjoek, een van de gastvrouwen van de vrijwilligers, in een gehucht onder de rook van frontstadje Avdivka. Ze wijst naar haar tienjarige zoon Ivan, die ijverig aan zijn wenslijstje werkt. “Elke keer als het onweert, raakt hij in paniek”, zegt ze. “Hij weet niet eens hoe het leven zonder oorlog is.” Ook haar dochter, de dertienjarige Olja, ‘staat altijd op scherp’, zegt ze.

Vertrekken uit het gebied beschouwt Kermasjoek als onmogelijk, omdat haar man tenminste nog werk heeft bij de naburige fabriek. Het schieten? “Daar praten we niet over.”

“Verkrampt”, zo beschrijft Jevgenja Levinstein het gemoed van de kinderen. De regio kampte al voor de oorlog met economische en sociale problematiek. “Je gaat naar school, je gaat aan het werk in de kolenmijn, dan ga je aan de wodka en dan ga je dood”, zo vat Levinstein het leven in de Donbas samen.

Vaders en moeders staren wat nors voor zich uit

“Ouders kunnen niet omgaan met de trauma’s van hun kinderen”, zegt Daniel Javorovitsj. Hij is Rendier nummer twee en in het dagelijks leven IT-ondernemer. Hij wijst op de vaders en moeders, die ondanks het plezier van hun kinderen wat nors voor zich uit staren. “De kinderen ervaren veel emoties, maar kunnen die niet uiten.”

Het slechtst eraan toe zijn de kinderen in de zogeheten ‘grijze zone’, het gebied tussen de strijdende partijen in. De zeven resterende jongens en meisjes van het dorpje Katerinivka hebben de muts ver over hun hoofd getrokken en doen slechts schoorvoetend mee met het muziekspel van de Rendieren. Een vijftienjarige jongen, Daniël, heeft maar een enkele wens: “Dat er vrede komen mag”. Dat schrijft hij dan ook op zijn papier. “In dit dorp hebben de kinderen maar een zorg: in leven blijven”, zegt Rendier nummer drie, psychologe Katerina Sjoetaleva.

Ook voor de Rendieren is reizen door de frontregio gevaarlijk. Jevgenja Levinstein memoreert hoe ze moesten vluchten, terwijl de mortiergranaten hen letterlijk om de oren vlogen. De chauffeur raakte in paniek, vertelt ze: in plaats van te stoppen en dekking te zoeken reed hij als een razende weg uit het gebied.

Beeld Michiel Driebergen

Nu een deel van de cadeaus binnen is, komen de Rendieren ze in aanwezigheid van een als kerstman ogende Sint-Nikolaas afleveren in de dorpen. Bij de gulle gevers in het achterland is het besef terug dat de oorlog in de Donbas nog steeds gaande is.

En de kinderen in het oorlogsgebied moeten weten dat het leven niet alleen maar oorlog is, zegt Rendier Sjoetaleva. “We geven hun een klein stukje terug van hun kind-zijn. Zodat ze iets ervaren van het gewone, gelukkige leven dat ook bestaat.”

De westerse Kerstman is ‘te Amerikaans’ De Rendieren van Sint-Nikolaas hebben in de frontregio een eigen variant ontwikkeld van de heilige, gulle gever. In Oekraïne komt Sint-Nikolaas pas op 19 december op bezoek en het orthodoxe Kerstfeest wordt op 7 januari gevierd. Omdat veel Oekraïners Ded Moroz, ofwel Vadertje Vorst, tegenwoordig als ‘te Russisch’ beschouwen, en de westerse Kerstman als ‘te Amerikaans’, groeit Sint-Nikolaas aan populariteit. Die oogt dan wel weer als een echte kerstman. In het uitgestrekte frontgebied in Oost-Oekraïne leven zo’n veertienduizend kinderen. De Rendieren willen tot eind januari zo’n tweeduizend van hen van cadeaus voorzien.

Lees ook: Oekraïners hebben zo hun twijfels over de vredesbesprekingen met Rusland: ‘We willen vrede, geen capitulatie’

Met een ontmoeting tussen de presidenten Poetin (Rusland) en Zelenski (Oekraïne), vandaag in Parijs, beginnen vredesbesprekingen over Oost-Oekraïne. Voorafgaand daaraan trok het Oekraïense leger zich terug uit het frontdorp Zolote. Dat geeft sommige bewoners in het door oorlog geteisterde dorp een sprankje hoop. Anderen voelen zich juist verraden.