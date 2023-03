Rellen in Pakistan om arrestatie ex-premier Khan te voorkomen

Al twee dagen probeert de Pakistaanse politie de populaire oud-premier Imran Khan te arresteren. Het leidt tot hevige gevechten met zijn aanhangers, die een menselijke muur om de villa van Khan vormden.

De mobiele eenheid trok zich dinsdag aan het eind van de dag terug op bevel van het regionale hooggerechtshof. De poging tot arrestatie wordt tot zeker donderdagochtend stilgelegd. In het stadion van Lahore, op een paar kilometer afstand van de wijk met de woning van Khan, wordt de Pakistan Super League afgewerkt, de belangrijkste cricketcompetitie van het land.

De rechters vrezen dat het sportevenement wordt verstoord door de rellen als gevolg van de arrestatiepoging. Het oppakken van de voormalige premier is door een lagere rechtbank bevolen nadat Khan niet op een rechtszitting was verschenen. Hij wordt ervan verdacht cadeaus van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders ter waarde van 285.000 euro, die hij als minister-president kreeg, zich te hebben toegeëigend en verkocht. Het zou gaan om dure Rolex-horloges, een ring en manchetknopen.

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan zou dure cadeaus van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders hebben doorverkocht. Beeld AFP

‘Hetze’

Khan zegt vier dure items van de staat te hebben gekocht voor zo’n 95.000 euro en ze daarna te hebben verkocht voor het dubbele. Hij heeft de winst ‘keurig’ bij de inkomstenbelasting opgegeven. Niets aan de hand, volgens Khan. Hij ziet de strafzaak als een hetze tegen hem. Het machtige leger en de huidige premier Shebaz Sharif willen volgens hem koste wat het kost voorkomen dat hij en zijn partij Tehreek-e-Insaf meedoen aan de komende verkiezingen.

De charismatische politicus en voormalig cricket-ster won de parlementsverkiezingen van juli 2018. Hij beloofde als premier de corruptie in het land aan te pakken. Hij werd gezien als een fris gezicht, nadat de politieke macht in Pakistan decennialang wisselde tussen twee clans. Khan beloofde verandering en had destijds de steun van de oppermachtige legerleiding.

Maar na vier jaar raakte de relatie tussen Khan en de legertop vertroebeld. De onmin groeide, en voor het eerst in de Pakistaanse geschiedenis verloor een zittende premier de meerderheid in het parlement. Hij werd vorig jaar april afgezet. Sharif volgde hem op, met instemming van de generaals. Khan heeft sinds zijn afzetting door het land getoerd en vlammende speeches gehouden voor zijn grote schare aanhangers. Hij eist onmiddellijk nieuwe verkiezingen, maar Sharif wil die niet voor het eind van dit jaar houden.

Een politiek gemotiveerd besluit

Ondertussen heeft de Kiescommissie Khan verboden om vijf jaar lang verkiesbaar te zijn, omdat hij niet correct aangifte zou hebben gedaan van de verwerving en daarna verkoop van cadeaus van buitenlandse gasten.

Khan is nog steeds bijzonder populair onder een groot deel van de bevolking en zegt dat dit besluit politiek gemotiveerd is. Hij vreest dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat hij en zijn partij zullen meedoen aan de volgende verkiezingen. In november vorig jaar werd er een aanslag op hem gepleegd bij de stad Wazirabad, waarbij Khan in zijn been werd geschoten. Hij beschuldigt de huidige regering ervan de aanval stiekem te hebben beraamd om hem uit te schakelen.

Khan beloofde dinsdag bij de volgende zitting aanwezig te zullen zijn. Of die belofte een nieuwe arrestatiepoging zal voorkomen, lijkt twijfelachtig.

