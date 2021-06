Reizen wordt makkelijker, Europese landen gaan van oranje en geel sneller op groen

De komende tijd zal de bekende Europese kaart waarop de landen groen, geel of rood gekleurd zijn, waarschijnlijk van één grote oranje wolk veranderen in een oranje-groen gevlekte en dan in een groene. Dat komt in de eerste plaats omdat overal in Europa het aantal besmettingen aan het dalen is, maar gaat nog sneller doordat tussen de ambassadeurs van de 27 lidstaten vrijdag is afgesproken dat een land eerder dan voorheen verandert naar groen of oranje.

Nu nog wordt een land aangemerkt als ‘groen’, veilig, als daar in de twee weken voordien minder dan 25 besmettingen op 100.000 mensen waren. Dat aantal wordt verhoogd naar 50. Dat maakt dat landen sneller bereisbaar worden, zeker omdat de maatregel wordt gecombineerd met het percentage positieve tests. Als dat lager dan 1 procent is, wordt een land bij 75 besmettingen op 100.000 mensen al groen.

Certificaat op uw mobiel

Hoe meer landen groen kleuren, hoe eenvoudiger het wordt om daar op vakantie te gaan, want tussen groene landen zijn er geen extra eisen over PCR-testen of quarantaine. Aan de grens of bij het boarden van boot, trein of vliegtuig is het dan ook niet nodig om het digitale covidcertificaat te laten zien. Maar ook als een land nog oranje is, wordt het simpeler om er op vakantie te gaan.

CovPass is de Duitse versie van het digitale covid certificaat, dat vanaf 1 juli zal gelden. Nederland krijgt een eigen variant van de app. Beeld Getty

Want dan kan een reiziger er terecht met zijn digitale covidcertificaat, dat je twee weken na je tweede vaccinatie op je telefoon kunt downloaden. Is dat nog niet het geval, dan is zo’n certificaat ook te verkrijgen na een PCR-test. In dat geval blijft hij 72 uur geldig. En wie onder dokterstoezicht een zogenaamde rapid antigen test heeft gedaan, een sneltest dus, kan een 48 uur geldige QR-code krijgen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over minderjarigen met twee volledig gevaccineerde ouders. Die hoeven onder de nieuwe regels niet in quarantaine.

Jongeren vanaf 12 jaar die niet zijn ingeënt, moeten wel met een test aantonen dat ze geen Covid-19 onder de leden hebben.

