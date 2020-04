Regering van Soedan begint met de grote schoonmaak na de val van dictator al-Bashir

De nieuwe regering in Soedan is deze week begonnen met een grote schoonmaakoperatie binnen de overheid en het bedrijfsleven om de overblijfselen op te ruimen van het regime van oud-dictator Omar al-Bashir, die vorig jaar april werd afgezet.

Geruchten dat de voormalige elite samen met het leger een nieuwe staatsgreep voorbereidt, werden door de regering ontkend. Toch wordt er ineens haast gemaakt met hervormingen. Ruim honderd topambtenaren uit Bashirs tijd moeten het veld ruimen. Directeuren bij alle ministeries uit de periode-Bashir worden ontslagen.

Er komt bovendien een comité dat de noodzakelijke, al eerder beloofde hervormingen ter hand neemt. Ook de Beweging voor Vrijheid en Democratie (FFC) die de Soedanese opstand vorig jaar leidde, maakt hier deel van uit. Het comité gaat onderzoeken waar de in november verboden National Congress Party (NCP) van Bashir allemaal belangen in heeft. Zo worden diverse private ziekenhuizen van die partij geconfisqueerd; ze komen weer in handen van de overheid. Vooral tijdens de coronacrisis zijn ze erg hard nodig.

Bedrijven worden ontmanteld

Tal van overkoepelende organisaties waar prominenten van het vorige regime in zaten, zoals voor de oliewinning, de industrie en de agrarische sector, zijn opgeheven. Bedrijven die een link hebben met de NCP worden ontmanteld of de directie wordt vervangen. Vergunningen van religieuze islamitische organisaties die verbonden waren aan de NCP en Bashir, zoals de Islamic Daawa Authority, zijn ingetrokken. De tegoeden op de rekeningen van de Holy Koran Association, die ook twee hotels bezit, zijn in beslag genomen.

Van diverse tv-stations en kranten zijn de bankrekeningen bevroren in een onderzoek naar de herkomst van de gelden. In een verklaring zegt het comité dat de financiering van deze media mogelijk uit presidentiële fondsen van Bashir afkomstig is. Journalisten van deze dagbladen en zenders kunnen gewoon hun werk doen, maar geld dat van de overheid is, moet terug.

Kritiek op nieuwe regering

Het lijkt het begin van nog meer maatregelen de komende tijd om af te rekenen met het verleden en de corruptie onder Bashir. De FFC, waar alle organisaties in verenigd waren tijdens de opstand, uitte de laatste tijd zware kritiek op de nieuwe regering én op de toezichthoudende soevereine raad waarin militairen een grote rol spelen. Er zou volgens de FFC weinig voortvarend gewerkt worden door de overgangsregering, die 39 maanden heeft om het land te hervormen en klaar te stomen voor nieuwe landelijke verkiezingen.

Een pijnpunt is ook het tekort aan meel, waardoor er nog steeds lange rijen voor bakkerijen staan om brood te kopen. Met de verhoging van de broodprijzen begon in december 2018 de opstand tegen Bashir.

