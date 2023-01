Regering-Netanyahu houdt vast aan inperken rol hooggerechtshof

De nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu is nog geen drie weken aan de macht, maar nu al gaan tienduizenden demonstranten de straat op uit onvrede over de plannen van de coalitie. Dit weekend was Tel Aviv de plek waar de woedende demonstranten samenkwamen.

Aanstichter van de huidige onvrede is minister van justitie Yariv Levin, lid van het rechtse Likud, en zijn plannen voor het hervormen van de rechterlijke macht. Rechtsgeleerden, advocaten en rechters waarschuwen ervoor dat de voorgenomen aanpassingen de democratie ernstig zouden schaden.

Als de hervormingen die Levin twee weken geleden officieel aankondigde realiteit worden, zal de rechterlijke macht de regering niet langer kunnen terugfluiten. De wetten die het hooggerechtshof als ongrondwettelijk aanmerkt zouden dan alsnog door een meerderheid in het parlement kunnen worden aangenomen. Het hooggerechtshof is de enige instantie die door het parlement aangenomen wetten toetst, want Israël kent geen senaat.

President Isaac Herzog spreekt van een ‘historische constitutionele crisis’. Beeld REUTERS

Als het aan Levin ligt zal de regering ook de totale controle krijgen over het benoemen van rechters en wordt de positie van de juridische adviseurs die op de ministeries rondlopen aangepast. De adviseurs zullen niet langer onafhankelijk zijn, maar zullen worden aangesteld door de ministers. Ook zal het advies dat ze geven, over beleid dat ontwikkeld wordt, niet langer juridisch bindend zijn.

Het hoofd van het hooggerechtshof waarschuwt dat Levins plannen de onafhankelijkheid van de rechtsstaat ‘een dodelijke wond’ zullen toebrengen. Dat sentiment was ook terug te lezen op de bordjes die de demonstranten zaterdag met zich meedroegen; die riepen op om ‘Israël te redden’ en waarschuwden voor ‘het einde van de democratie’.

Er werd even gevreesd dat veel mensen thuis zouden blijven vanwege het slechte weer. Maar de regen bleek geen hoge drempel; uiteindelijk vulde een zee van gekleurde parapluutjes de straten van Tel Aviv. De politie schat in dat er op het hoogtepunt zeker 80.000 demonstranten op de been waren.

‘Een meningsverschil dat deze natie uiteen scheurt’

Inmiddels heeft een groot deel van de juridische beroepsgroep zijn zorgen publiekelijk geuit, iets wat niet vaak gebeurt. Alle voormalige procureur-generaals van Israël hebben vorige week in een open brief gewaarschuwd dat de plannen van de regering het gerechtelijke systeem “niet zullen verbeteren, maar dreigen het te verwoesten”. Ook hebben honderden advocaten vorige week uit protest het werk korte tijd neergelegd.

De Israëlische president Isaac Herzog, die een voornamelijk ceremoniële rol vervult, heeft zich ook uitgesproken. “We zijn in de greep van een ingrijpend meningsverschil dat onze natie uiteen scheurt”, zei hij zondag in een toespraak. Hij zegt contact te hebben met verschillende politici en poogt een ‘historische constitutionele crisis’ te voorkomen.

Ondanks de inspanningen van de president lijkt de kans vooralsnog klein dat Likud en haar coalitiegenoten de intentie hebben Levins plannen aan te passen, meldt de Israëlische krant Haaretz na gesprekken met partijleden. Het is nog niet bekend wanneer er gestemd zal worden over de hervormingen.

