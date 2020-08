Regering Libanon valt na verwoestende explosie en aanhoudende protesten

Iets meer dan een half jaar nadat premier Hassan Diab het stokje overnam van Saad Hariri, maakt hij alweer de gang naar het presidentieel paleis om namens zijn kabinet ontslag in te dienen. Een week na de verwoestende explosie in Beiroet is duidelijk dat de positie van de premier en zijn ministers niet langer houdbaar is. Woedende anti-regeringsdemonstranten eisten de afgelopen dagen het vertrek van het kabinet, dat ze verantwoordelijk houden voor de ramp die aan bijna 160 mensen het leven kostte, ruim zesduizend gewonden maakte en nog eens 300.000 mensen huis en haard deed verliezen. In een televisietoespraak maakte premier Diab maandagavond het aftreden van zijn regering bekend.

De val van het voltallige Libanese kabinet volgt op een serie ontslagaankondigingen van individuele ministers en verscheidende parlementsleden, afgelopen weekend en maandagochtend. Zo zeiden niet alleen de minister van informatie en de minister van milieu zondag niet langer deel uit te willen maken van de regering van Diab, maandagochtend maakte ook minister van justitie Marie Claude Najm haar aftreden bekend. Zij deed dat “vanuit de overtuiging dat aan de macht blijven onder deze omstandigheden, zonder een fundamentele verandering in het systeem niet zal leiden tot de hervorming waarvoor we hebben gewerkt”, aldus haar verklaring. Vorige week werd minister Najm nog uitgejouwd tijdens een bezoek aan een zwaar beschadigde wijk in Beiroet.

Beeld AFP

Kabinet nu waarnemend

Toen Libanese media maandagmiddag meldden dat ook de minister van financiën, Ghazi Wazni, met de ontslagbrief in zijn zak naar de kabinetsvergadering was vertrokken werd duidelijk dat het kabinet van Diab geen lang leven meer beschoren was. In de Libanese grondwet staat dat wanneer een derde van de ministers (zeven bewindslieden in totaal) de taken neerlegt, de regering per direct verandert in een waarnemend kabinet dat zo snel mogelijk vervangen dient te worden. Regeringsbronnen zeiden tegen verschillende persbureaus dat behalve Wazni nog enkele andere ministers van plan zouden zijn geweest om op te stappen. Tot een nieuwe regering is gevormd zal het kabinet van Diab nog wel demissionair aanblijven.

Hoewel dus opnieuw een regering plaatsmaakt onder druk van anti-regeringsprotesten, geloven maar weinig demonstranten dat een machtswissel een einde zal maken aan de politieke corruptie die volgens hen zowel de oorzaak is van de explosie, als van de financiële crisis waarmee het land kampt. “Het zal niet werken, het zijn dezelfde mensen, het is net de maffia”, zei Antoinette Baaklini, werknemer van een elektriciteitsbedrijf dat in de explosie werd verwoest, tegen persbureau Reuters. De demonstranten willen dat het sektarische systeem waarin specifieke regeringsposten zijn gereserveerd voor specifieke bevolkingsgroepen op de schop gaat. Volgens hen werkt dit politieke systeem nepotisme en corruptie in de hand. Ook maandagmiddag gingen de demonstraties in volle hevigheid verder.

Arrestaties

Ondertussen wordt door de hoogste Libanese rechtbank onderzoek gedaan naar de vraag hoe het kan dat 2750 ton ammoniumnitraat lag opgeslagen in de haven van Beiroet. Dat gevaarlijke materiaal veroorzaakte de hevige explosie van vorige week dinsdag. Meermaals zou zijn gewaarschuwd dat het materiaal, in beslag genomen in 2013, daar niet veilig lag. Na de explosie werden verschillende mensen opgepakt in verband met de ramp, onder wie het hoofd van de Libanese douane en de directeur van de haven. Maandag is de rechter begonnen met het ondervragen van hoge functionarissen binnen het veiligheidsapparaat.

Lees ook:

Beiroets bloedige protest in beeld: ‘Treed af of hang’

In de Libanese hoofdstad Beiroet heeft de oproerpolitie traangasgranaten afgevuurd op een groep demonstranten die door barricades wilden breken. Ze wilden oprukken naar het parlementsgebouw in het stadscentrum.