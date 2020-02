Regering Hongkong hoopt onvrede weg te nemen met gratis geld voor iedereen

De regering van Hongkong deelt geld uit aan de inwoners. Iedere volwassen bewoner van de Chinese stad met een autonome status krijgt 10.000 lokale dollars (1180 euro). Zo hoopt het bestuur van de door maandenlange protesten en het nieuwe coronavirus getroffen stad vooral de economie te stimuleren.

Paul Chan, minister van financiën in de regering van Hongkong, presenteerde woensdag de nieuwe begroting, die loopt vanaf 1 april. Die begroting vertoont voor het eerst in vijftien jaar een tekort, vooral door de uitkering aan de burgers en door belastingverlagingen voor bedrijven. Ook die moeten de economie stimuleren.

De bedrijvigheid in Hongkong leed al maanden onder de protesten van met name jongeren, die zich verzetten tegen de toenemende invloed van de communistische regering van China. Van vreedzame massa­demonstraties veranderde het protest geleidelijk in gewelddadige confrontaties met de politie. Sinds het begin van dit jaar zijn daar de zorgen over het nieuwe coronavirus bijgekomen.

Het toerisme, een belangrijke inkomstenbron voor Hongkong, is door deze ontwikkelingen hard geraakt. Naast de horeca lijden ook winkelbedrijven onder de sterk gedaalde toestroom van buitenlanders. De grens met China is deels gesloten, zodat inwoners van het vasteland nu niet meer gemakkelijk naar de welvarende stad kunnen reizen om te winkelen.

“De sociale incidenten in de afgelopen maanden en de epidemie van het nieuwe coronavirus hebben de economie van Hongkong een flinke klap uitgedeeld”, zei minister Chan bij de presentatie van de begroting. Daarom zijn volgens hem stimulerende maatregelen geboden. Hongkong heeft bovendien flinke finan­ciële reserves en dus hoeft een tekort geen probleem te zijn.

Doorzichtige methode

Critici zien het extra geld als een doorzichtige manier om de ontevreden inwoners wat milder te stemmen. Het bestuur van de stad onder leiding van Carrie Lam is zeer impopulair, vooral vanwege de harde aanpak van de pro-democratische protesten. Tijdens de grootste demonstraties gingen vorig jaar bijna twee miljoen mensen de straat op, in een stad met 7,5 miljoen inwoners.

Het bestuur in Macau, een naburige stad met een speciale status binnen China, deelt eveneens geld uit aan de inwoners. Ook Singapore, dat hard getroffen is door het virus, neemt stimulerende maatregelen.

Economen betwijfelen of die stimulering veel zal helpen. Het extra geld is eenmalig en het is maar de vraag of het ook in de eigen stad uitgegeven zal worden. Eerdere ervaringen met extraatjes in Hongkong hebben geleerd dat mensen het geld achter de hand houden als ze het niet direct nodig hebben. Ook zal een deel in het buitenland worden besteed.

