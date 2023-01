Regering en pomphouders schuiven elkaar de hoge Italiaanse benzineprijzen in de schoenen

Het is dit nieuwe jaar schrikken voor de Italianen: bij de pomp moeten ze ineens meer dan 1.80 voor een liter benzine en rond de 1.85 voor diesel betalen. Eind vorig jaar kostten de brandstoffen gemiddeld twee dubbeltjes minder. Veel weggebruikers balen hiervan. Ze gaan op sociale media en de radio tekeer tegen ‘stelende’ en ‘frauderende’ benzinepomphouders.

Nu heeft de Italiaanse fiscale politie inderdaad meerdere keren aangetoond hoe doortrapt pomphouders kunnen zijn. Sommigen belazeren hun klanten door hun pompen zo af te stellen dat die niet een volle liter uitspugen, maar iets minder.

Korting verdwenen

Maar daar hebben de actuele prijsstijgingen niets mee te maken. De oorzaak daarvan is dat de regering van premier Giorgia Meloni de korting op accijns op benzine en diesel, die in 2022 door de vorige regering was ingevoerd vanwege de hoge olieprijs, niet heeft verlengd. De korting is per 1 januari verdwenen. Daarom betalen automobilisten weer de volle mep: ruim 50 procent van de prijs aan de pomp gaat naar de Italiaanse schatkist in de vorm van accijns en BTW.

De communicatie vanuit het kabinet hierover was echter ronduit verwarrend. Zo weet de minister van transport, Matteo Salvini, de hogere prijzen aan ‘speculerende pomphouders’. Om onduidelijke redenen hebben veel Italianen meegekregen dat benzine en diesel ineens veel duurder zijn omdat de regering de accijns zou hebben verhoogd, hoewel eigenlijk alleen een regeling is afgelopen die slechts tijdelijk zou gelden.

Olie op het vuur

De oppositie gooide olie op het vuur door een campagnefilmpje van Meloni uit 2019 op te vissen waarin ze – zittend in een auto – tekeer gaat: “Als je voor 50 euro tankt, gaat 35 euro daarvan naar de staat! Schande! Ik wil die accijns afschaffen!”

Om de gemoederen te bedaren, moest de premier vorige week in de belangrijkste tv-journaals uitleggen dat ‘de wereld is veranderd sinds 2019’ en dat ze niet langer korting op de accijns kan geven omdat dit te veel miljarden kost. Daarnaast heeft haar regering pomphouders vorige week dinsdag verplicht om de landelijke gemiddelde benzineprijzen naast hun eigen prijzen te vermelden.

Dat heeft wellicht een kalmerend effect op de tankende kiezer, maar heeft de 22.000 benzinepomphouders de boom in gejaagd. Die zeggen zich door de regering vernederd te voelen en de constante beledigingen door klanten zat te zijn. Als Meloni over twee weken niet glashelder heeft gemaakt dat niet de pomphouders maar zíj en haar kabinet achter de hogere brandstofprijzen zitten, gaan ze twee dagen staken.

