Reddingsoperatie geslaagd, maar dolfijn is overleden

De witte dolfijn die sinds een week in de Franse rivier de Seine zwom, is woensdag bij een gigantische reddingsoperatie met succes uit zijn benarde positie bevrijd. Het dier zat vast achter een sluis in de rivier waar het geen overlevingskansen had. In de loop van een week raakte het dier steeds verder ondervoed.

Woensdag wisten de Fransen het vier meter lange en 800 kilo zware dier boven water te tillen. Daarvoor was een groep van twintig duikers zes uur lang in touw. Toen het eenmaal was gelukt, ontfermde een groep van twaalf dierenartsen zich over de dolfijn. In de baai van het Normandische plaatsje Ouistreham was een bassin voor hem klaargemaakt.

Daar is de witte dolfijn echter nooit beland. Onderweg naar Normandië bleek dat het dier ernstige ademhalingsproblemen had; de dierenartsen konden daar niets meer aan doen. Zij besloten een dodelijke injectie toe te dienen.

De afgelopen maanden zwommen al een orka en een dwergvinvis door de Seine. Ook zij overleefden de reis niet.

