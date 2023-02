Reddingsacties in Turkije stoppen en hulp wordt gericht op overlevenden

In Turkije is zondag het zoeken naar overlevenden in negen van de elf door de aardbeving getroffen provincies gestaakt. Bijna twee weken na de aardschok van 7,8 op de schaal van Richter is de hoop daar opgegeven nog mensen onder het puin te vinden.

In de twee zwaarst getroffen provincies, Kahramanmaras en Hatay, zoeken reddingswerkers nog wel. De ramp heeft in Turkije alleen al aan zeker 40.000 mensen het leven gekost. Onder het puin van meer dan 345.000 huizen en appartementen zullen nog veel slachtoffers gevonden worden, waardoor het dodental waarschijnlijk nog fors zal oplopen.

Zaterdag werden er nog drie mensen levend gevonden in Hatay, een vader en moeder met hun baby. Het kind stierf kort daarna aan uitdroging.

Aandacht naar onderdak, voedsel en zorg

De aandacht in Turkije gaat nu uit naar de circa 1,2 miljoen mensen die geëvacueerd zijn uit de rampgebieden en die behoefte hebben aan onderdak, voedsel en (psychische) zorg. De Turkse regering deed dit weekend een oproep aan huizenbezitters om slachtoffers te helpen met gratis woningen of onderdak tegen een lage huurprijs. De onderkomens moeten voor minimaal drie maanden beschikbaar zijn. Ook werd er gewaarschuwd tegen woekerprijzen. De regering liet weten hier hard tegen te zullen optreden.

In het aardbevingsgebied in Syrië komt de hulp mondjesmaat op gang. Het noordwesten van Syrië wordt bestuurd door rebellengroepen die vechten tegen het regime van president Bashar al-Assad. De directeur van het Wereldvoedselprogramma, David Beasley, uitte stevige kritiek op de rebellen, die volgens hem onvoldoende medewerken bij het verlenen van hulp. Hij noemde het gebied een ‘flessenhals voor de hulpverlening’. Artsen zonder Grenzen wist zondag met een hulpkonvooi eindelijk het gebied te bereiken.

Lees ook:

In het zwaargetroffen aardbevingsgebied staat de stad Erzin nog overeind.

In tegenstelling tot plaatsen in de omgeving staan gebouwen in de stad Erzin grotendeels overeindna de aardbeving van twee weken geleden. Toch slapen sommige inwoners ook hier noodgedwongen in tenten.