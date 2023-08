Rechtszaak: burgers van Burger King te klein

Een glanzend broodje, belegd met een flinke hamburger en dikke lagen ui, tomaat en sla, het ziet er allemaal vrij onschuldig uit. Maar in de Verenigde Staten is het plaatje, dat door fastfoodketen Burger King wordt gebruikt om de populaire Whopperburger aan te prijzen, de focus van een rechtszaak geworden.

De zaak is aangespannen door een groep klanten die zich bedrogen voelt. Het plaatje van de Whopper zou volgens hen een veel mooiere burger beloven – met ingrediënten die ‘uit het broodje stromen’ – dan wat mensen uiteindelijk in handen krijgen. Ook zou de burger een derde groter lijken dan in werkelijkheid, en zou er ook gesuggereerd worden dat er veel meer vlees op zit dan eigenlijk het geval is.

De fastfoodketen reageerde eerder al dat het niet verplicht is om burgers aan te bieden die er ‘precies zo uitzien als op het plaatje’. Maar dat overtuigde de rechter niet, die deze week besloot dat een jury zal moeten bepalen “wat weldenkende mensen hiervan vinden”.

Burger King is niet het eerste hamburgerbedrijf dat door klanten wordt ­beschuldigd van het verkopen van te ­kleine hamburgers. ­Momenteel loopt er een vergelijkbare rechtszaak tegen ­McDonald’s en Wendy’s. En begin dit jaar werd ook de keten Taco Bell doelwit van misnoegde klanten, die het ­bedrijf aanklaagden vanwege het verkopen van wraps en pizza’s die voor de helft minder ­belegd zouden zijn dan de reclames deden geloven.

