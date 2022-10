Rechtse Zweedse regering beëindigt gastvrije en groene politiek

Romina Pourmokhtari

Tot voor kort las het Twitter-profiel van Romina Pourmokhtari dat ze ‘strijdt tegen racisten, sociaaldemocraten en het patriarchaat’. Daags later, na haar benoeming tot minister, was die formulering wat gedempt en vervangen door: ‘Kamerlid. Geloof in AIK [een voetbalclub, red.] en vrijheid.’

De nieuwe minister van klimaat en milieu is, met haar 26 jaar, de jongste minister in de parlementaire geschiedenis van Zweden. Tot haar benoeming was ze politiek actief als de voorzitter van de Liberale Jeugdvereniging (LUF). Naar eigen zeggen had ze die functie graag langer vervuld. “Een ministerpost is een droombaan over een jaar of tien”, verklaarde ze. Dus toen ze vorige week werd gebeld door de partijleider van de Liberale partij Johan Pehrson heeft dat haar heel wat hoofdbrekens gekost.

Haar conclusie: het klimaat is geen probleem van de toekomst, maar iets dat nu moet worden aangepakt. En als je ergens een jonge minister kan gebruiken, voegde ze eraan toe, dan toch op die kwestie die cruciaal is voor haar generatie. Pourmokhtari werd geboren in 1995, in Sundbyberg, net ten noorden van Stockholm. Haar ouders komen uit Iran.

Als LUF-voorzitter was Pourmokhtari uitgesproken kritisch op de toenadering van de Gematigden tot de radicaal-rechtse en nationalistische Zweden Democraten. Een maand geleden nog zwoer ze een regering omver te werpen waar de anti-immigratiepartij invloed op uitoefende. Nu zingt ze een toontje lager. “Ik zou naar huis kunnen gaan en klagen over alle beslissingen die worden genomen of me engageren en verantwoordelijkheid nemen voor het land. Dat is wat ik doe.”