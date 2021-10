‘Rechtse partijen afgestraft in Italiaanse gemeenteraadsverkiezingen’

De centrumrechtse, rechtse en extreemrechtse partijen in Italië, die al een tijd onder leiding van Matteo Salvini in teamverband optrekken, zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen onderuitgegaan. In de belangrijkste grote steden maakten hun kandidaten zondag en maandag in de meeste stemlokalen niks klaar. “Slechter kon het niet gaan”, was de kernachtige observatie van de conservatieve politiek analist Mattia Feltri.

Bij de centrumlinkse Partito Democratico was een feestje wél op zijn plaats: de regeringspartij van Enrico Letta scoorde veel beter dan van te voren werd verwacht. In Milaan, Napels en Bologna werden de PD-kandidaten al direct in de eerste ronde tot burgemeester gekozen, alle drie met rond de 60 procent van de stemmen.

In Rome gingen de meeste stemmen weliswaar naar de kandidaat van de Broeders van Italië, een partij met fascistische wortels, maar niemand verwacht dat deze volkomen onbekende advocaat de tweede ronde over twee weken zal overleven. Die gaat de linkse PD-kandidaat winnen. En ook in Turijn lijkt de centrumlinkse PD de overwinning in de tweede ronde binnen te gaan halen.

Geen vervroegde parlementsverkiezingen

Op dinsdag, toen alle stemmen waren geteld, gonsden de Italiaanse media van de analyses. De praktisch unanieme conclusie was: de regering van de technocratische minister-president Mario Draghi is er stabieler op geworden. “Dit was de beste uitslag die Draghi zich kon wensen”, kopte het kleine dagblad Domani. Want de Lega en Forza Italia, die in de regering zitten en misschien wel zin hadden in vervroegde parlementsverkiezingen, zullen daar voorlopig niet op aansturen. En ook de ‘ingestorte Vijfsterrenbeweging’ zal eerst op kracht willen komen.

Hoe zou het komen dat Salvini en zijn Lega, tot voor kort nog zo populair, nu zo slecht presteren? Lina Palmerini, de politiek analiste van zakenkrant Il Sole 24 Ore, meent dat de voortdurende kritiek van Salvini op Draghi – onder meer op diens beperkende coronabeleid en verplichte groene pas – de Lega stemmen heeft gekost. “Salvini zal nu gaan kiezen voor een gematigdere, pro-regeringslijn”, schrijft ze. Juist het feit dat de Lega wél in de regering zit, terwijl Salvini tegelijk openlijk tegen Draghi’s beleid ageert, zou veel van zijn kiezers hebben verward en hebben weggehouden bij de stembus.

Het thuisblijven van de kiezers is overigens ook wat bij deze verkiezingen van ruim duizend Italiaanse burgemeesters en gemeenteraden opvalt. De opkomst was met nog geen 55 procent ongekend laag. In onder meer Rome, Milaan en Napels ging minder dan de helft van de kiezers stemmen.

