Rechtse koers komt Matteo Salvini duur te staan

Het zit Lega-leider Matteo Salvini niet mee. Lega-minister Giancarlo Giorgetti, het gezicht van de gematigdere vleugel van de rechts-populistische partij, was in een kranteninterview buitengewoon kritisch over hoe Salvini bezig is. Daarbovenop kreeg Salvini een pikant drugsschandaal rondom zijn spindoctor voor de kiezen. Het komt hem allemaal slecht uit, want de komende dagen zijn er in een aantal belangrijke steden gemeenteraadsverkiezingen.

Twee jaar geleden was Salvini nog de stralendste ster aan het Italiaanse politieke firmament. De luidruchtige populist werd als minister van binnenlandse zaken geliefd met zijn strenge anti-immigratiebeleid. Miljoenen mensen volgden hem op sociale media. De Lega, die voorheen Lega Nord heette en door Salvini werd omgevormd tot een landelijke partij met de slogan ‘eerst de Italianen’, kon in 2019 op ruim 30 procent van de stemmen rekenen.

Maar nu, anno 2021, zit de Lega in de brede regering van technocraat Mario Draghi, en is de partij voor het eerst in jaren in de peilingen onder de 20 procent gezakt. Daardoor botsen de twee kampen nu hard.

Matteo Salvini (l) en partijgenoot Giancarlo Giorgetti (r) in 2018 gebroederlijk op de foto. Inmiddels vechten de twee een richtingenstrijd uit. Beeld EPA

Verdeeldheid over Draghi

Aan de ene kant ageert Salvini. Hij levert opvallend vaak kritiek op premier Draghi. Salvini zet bijvoorbeeld vraagtekens bij de invoering van de verplichte coronapas op de werkvloer. Woensdag ging hij opnieuw tegen het coronabeleid van de minister-president in. “Heel Europa gaat weer open. Ik wil wel eens van Draghi horen waarom wij niet”, zei hij op een campagne-evenement in Milaan. Hij meent dat de Italianen nog onder te veel beperkingen lijden. Salvini voert zo in feite steeds een beetje oppositie; de politicus lijkt zich dichter bij de partij Broeders van Italië te willen positioneren. Die nóg rechtsere concurrent schommelt in de peilingen ook rond de 20 procent.

Daartegenover staat een groep Lega-zwaargewichten die juist dolblij is met de gezaghebbende econoom Draghi. Zij willen dat de premier ongestoord kan doorwerken aan een doeltreffende besteding van de 200 miljard euro die Italië uit het Europese corona-steunfonds kan krijgen. De staande ovatie voor Draghi, vorige week, op een bijeenkomst van Confindustria – de club van grote bedrijven in met name Noord-Italië die de Lega meestal steunen – sprak boekdelen. De machtige Lega-gouverneurs van drie noordelijke gewesten, waar het wemelt van de ondernemers, horen bij deze gematigdere, pro-Europese partijvleugel. In econoom Giancarlo Giorgetti, minister van economische ontwikkeling, heeft de groep een aanvoerder.

Giorgetti is lang niet zo agressief als Salvini, en wars van populisme. De minister treedt niet vaak op de voorgrond. Des te geruchtmakender was het interview met hem in de Italiaanse krant La Stampa. Daarin zei hij maandag met zoveel woorden dat rechts een paar slechte kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen had, en dat in Rome daarom nogal wat rechtse kiezers zullen afhaken. Een nederlaag moet de partijleider worden aangerekend, was zijn impliciete boodschap.

Luca Morisi, de sociale mediamanager van Salvini. Beeld Reuters

Drugsschandaal

In de media reageerde de Lega-leider nauwelijks op deze onverwachte aanval. Salvini zat met zijn hoofd misschien bij een andere rel die zijn leiderschap kan schaden: het drugsschandaal rondom spindoctor Luca Morisi. De politie heeft bij Morisi – de stuwende kracht achter Salvini’s megasucces op sociale media – wat cocaïne in huis gevonden. Hij zou die samen met twee Roemeense mannen, die zich laten betalen voor seks, hebben gesnoven. Grote media suggereren dat Morisi soms ook drugs verkocht.

De sociale mediamanager heeft ontslag genomen. Salvini postte maandag op Facebook: “Vriend, je zult altijd op me kunnen rekenen.” Maar ondertussen stroomde het medium vol met oude filmpjes waarin Salvini verklaarde dat drugsdealers – klein of groot – in de gevangenis thuishoren. Ook zijn gevit op buitenlanders kwam uitgebreid langs. Salvini wordt hypocrisie verweten.

Dit doet Salvini geen goed. Zijn ster was al dalende sinds hij in de zomer van 2019 de regering van Lega en de Vijfsterrenbeweging liet klappen. De gemeenteraadsverkiezingen, zondag en maandag, worden nu een extra spannende test. Tegenvallende uitslagen voor de Lega kunnen Salvini aan het wankelen brengen, of in ieder geval dwingen de partijkoers minder extreem en meer pro-Draghi te maken.

Gemeenteraadsverkiezingen in Italië Er zijn verkiezingen in 1200 Italiaanse gemeentes, waaronder Rome, Milaan, Napels, Bologna en Turijn. De verwachting is dat Virginia Raggi, burgemeester van Rome, wordt weggestemd. Want de hoofdstad is nog altijd vies, vol vuilnis en zonder goed openbaar vervoer. In 2016 was het de eerste keer dat de Vijfsterrenbeweging Rome veroverde; Raggi won toen glansrijk. In veel gemeentes zal een tweede ronde nodig zijn, maar in Milaan zou de centrumlinkse Giuseppe Sala wel eens gelijk al kunnen winnen, met meer dan 50 procent van de stemmen.

Lees ook:

Het kan altijd nóg rechtser: Broeders van Italië zit Salvini’s Lega op de hielen

De rechts-populistische Lega is nog altijd het populairst in Italië. Maar ze dreigt nu ingehaald te worden door een partij met fascistische wortels.