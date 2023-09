Rechts-extremisten slaan migranten in elkaar op Cyprus. ‘We beginnen bij de zwarten’

De ene na de andere anti-migrantendemonstratie is op Cyprus deze week in geweld ontaard. Vrijdagavond trokken zo’n vijfhonderd rechts-extremisten door de straten van de kustplaats Limassol, waarbij ze winkels van migranten vernielden, plunderden en in brand staken. Ook vielen de demonstranten willekeurig mensen van kleur aan. De politie greep volgens ooggetuigen lange tijd niet in.

“Cyprus is Grieks” en “We beginnen bij de zwarten” en “Gooi Syriërs het land uit”, scandeerden de betogers. Ze staken vuilcontainers, auto’s en motoren in brand, gooiden met vuurwerk en molotovcocktails en belaagden vervolgens lukraak migranten en hun winkels. De migranten sloegen op de vlucht; een deel van hen zocht bescherming in een hotel, dat vervolgens ook een doelwit werd.

Zeker vijf mensen belandden in het ziekenhuis. Op een video is te zien hoe een Vietnamese vrouw snikkend op de stoep voor haar geplunderde winkel stamelt dat ze alleen is en vier kinderen moet onderhouden. De belagers hadden haar winkel vernield en de kassa leeggeroofd. Cyprioten zijn inmiddels een crowdfunding voor haar gestart. Een Syrische man zat op het strand en werd zonder enige aanleiding in elkaar geslagen. Minstens een van de gewonden is een toerist uit een golfstaat, vermoedelijk Koeweit. Hij heeft halsoverkop het land verlaten in een rolstoel.

Het broeit op meer plekken op het eiland. Vier dagen eerder was er al geweld gebruikt tegen migranten in het westelijke dorp Chlorakas. Daar woont een relatief grote Syrische gemeenschap, een deel verblijft daar illegaal. Twee gelijktijdige demonstraties, een van Cyprioten en een van Syriërs, liepen uit de hand, waarna de politie tientallen mensen arresteerde.

Hoog aantal asielzoekers

Cyprus kent verreweg het hoogste aantal asielzoekers per hoofd van de bevolking in de EU. Migranten komen er in de praktijk vast te zitten en hebben moeite het hoofd boven water te houden, maar leveren tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de economie.

Het grootste deel van Cyprus reageert geschokt. Op het gewelddadige racisme, maar ook op de rol van de politie vrijdagavond. Die stond er lang bij en keek ernaar, is de kritiek. Pas na uren grepen agenten in, en arresteerden ze dertien demonstranten. “Het beruchte waterkanon van de politie stond er werkeloos bij, en diende uiteindelijk als decoratief accessoire”, schrijft de krant Cyprus Mail in een bijtend commentaar. “Het waren de misdadigers die heersten in de straten, niet de politie.” De demonstranten vielen ook journalisten aan.

Zaterdagavond hielden enkele honderden Cyprioten een tegendemonstratie in Limassol. Maar in de nacht van zaterdag op zondag was het opnieuw raak, toen in Limassol drie maaltijdbezorgers werden aangevallen en beroofd van honderden euro’s en hun telefoons.

Ook president Nikos Christodoulides veroordeelt het geweld. “Als al deze mensen van hun land zouden houden, zouden ze niet dit soort dingen doen die het land vooral te schande maken”, zei hij op een persconferentie. Ook gaat hij met de politie in gesprek.

