Rechter veroordeelt Catalaanse separatisten tot jarenlange celstraffen

De voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en kreeg daarmee de zwaarste straf opgelegd. Hij maakte zich volgens het Spaanse hooggerechtshof schuldig aan opruiing en het misbruik van publieke gelden, maar is evenals andere verdachten vrijgesproken van de zwaardere aanklacht “rebellie”.

Het hof veroordeelde de voormalige voorzitter van het regionale Catalaanse parlement, Carme Forcadell, tot een gevangenisstraf van 11 jaar en zes maanden. De invloedrijke separatisten Jordi Sànchez en Jordi Cuixart kregen negen jaar cel opgelegd. Drie andere verdachten zijn door het hof alleen schuldig bevonden aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Zij komen vrij.

Puigdemont

De voormalige politieke baas van vicepremier Junqueras, de toenmalige Catalaanse leider Carles Puigdemont, vluchtte na het referendum naar België om aan vervolging te ontkomen. Daar leeft hij nog steeds in ballingschap. Puigdemont reageerde maandag boos op de uitspraak. “100 jaar in totaal. Een schande”, schreef hij op Twitter. “Het is tijd om te reageren als nooit tevoren.”

In Catalonië worden maandag protestacties verwacht. Bronnen binnen de politie zeggen dat rekening wordt gehouden met onrust. Er zouden leden van de oproerpolitie naar het gebied zijn gestuurd.

