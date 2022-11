Rechter: Nederland zat fout bij bombardement tijdens slag om Chora

De Nederlandse staat heeft in 2007 onrechtmatig een wooncomplex in de Chora-vallei gebombardeerd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag besloten. Bij het bombardement vielen tientallen burgerslachtoffers.

Volgens de Nederlandse staat gebruikte de Taliban het wooncomplex, een quala genoemd, voor militaire doeleinden. Het bombarderen van het complex zou dus niet onrechtmatig zijn, ook al woonden er burgers. Maar volgens de rechtbank heeft de staat niet kunnen bewijzen over kennis te beschikken dat de quala tijdens het bombardement nog door de Taliban werd gebruikt. De rechtbank concludeert daarom dat het bombardement in strijd is met het oorlogsrecht.

De staat moet de schade van de slachtoffers vergoeden. Die schade moet in een volgende procedure worden begroot, stelt de rechtbank.

De zaak draait om de zogenoemde Slag om Chora, die plaatsvond van 16 tot 19 juni 2007. Honderden Talibanstrijders veroverden toen enkele Afghaanse politieposten in de Chora-vallei en rukten op naar een Nederlandse post. De Nederlanders gingen daarop in de nacht van 16 op 17 juni over tot grootscheepse beschietingen met vliegtuigen, aanvalshelikopters en een pantserhouwitser, een zwaar kanon, in bewoond gebied. Daarbij zetten de militairen het kanon in zonder dat ze een gekwalificeerde waarnemer ter plekke hadden die kon helpen om de granaten op doelen te richten.

Aan de Afghaanse kant kwamen bij de slag 250 Afghanen om. Hoeveel burgers daaronder precies waren, is onbekend. Defensie houdt het op 50 tot 80 dode burgers, maar hoeveel van hen zijn getroffen door Nederlands vuur blijft onduidelijk. Aan Nederlandse zijde viel tijdens de vier dagen durende slag één dode: een sergeant-majoor, die omkwam toen bij het vuren met een mortier een granaat voortijdig ontplofte.

Niet voldoende bewijs

De vier Afghanen die Nederland aansprakelijk hebben gesteld, komen uit het dorpje Qal-e-Ragh, waar de meeste burgerslachtoffers lijken te zijn gevallen. De Afghanen, die worden ondersteund door de Nederlandse mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld, stelden eerder al dat de staat niet voldoende bewijs had dat de Taliban zich ook ’s nachts nog in de huizen schuilhield.

Ze wijzen op het grote tijdverschil tussen de schietpartij van de Taliban en het Nederlandse bombardement. De Taliban schoten voor het laatst uit de richting van de huizen om half vijf ’s middags, terwijl het Nederlandse leger pas om vier uur ‘s nachts de huizen bombardeerde. “De huizen waren geen officiële post van de Taliban, het was een tijdelijke positie”, zegt Zegveld. “Het is dus aannemelijk dat ze daar in de nacht allang weer weg waren.” Volgens Zegveld heeft Defensie geen sluitend bewijs geleverd dat zou aantonen dat het leger wist dat de Taliban zich óók ’s nachts in de huizen zou bevinden.

Volgens het ministerie van defensie werden de woningen in de Chora-vallei rechtmatig bestookt, omdat Taliban-strijders van daaruit hadden gevuurd op Nederlandse militairen. Vliegtuigen gooiden daarom in de vroege ochtend van 17 juni 2007 zeker zeven bommen op het groepje zogenoemde qala’s. Bij de luchtaanval vielen volgens bewoners achttien doden en werd ook een moskee verwoest.

