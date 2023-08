Rechter lukt misschien wat velen tevergeefs probeerden: Donald Trump de mond snoeren

Heeft Donald Trump dan toch zijn meester gevonden? Iemand die hem zover krijgt dat hij niet maar alles zegt en doet wat er in hem opkomt?

De Republikeinse Partij lukte het niet nadat hij in 2016 de nominatie veroverde. Integendeel, hij nam geleidelijk de partij over, zodat die nu in alles achter hem staat.

Zijn stafchefs in het Witte Huis lukten het niet. Ze begonnen vol goede moed aan hun taak: partijvoorzitter Reince Priebus, minister van binnenlandse veiligheid en generaal b.d. bij het Korps Mariniers John Kelly, begrotingsdirecteur en oudcongreslid Mick Mulvaney en congreslid Mark Meadows. Dankzij hun ervaring met politiek en bestuur, en het intensieve contact dat de functie met zich meebrengt, zouden ze die nieuweling op het gebied van politiek en bestuur wel op het rechte pad houden, dachten ze. Maar hij trotseerde hen allemaal.

Twitter (nu X) lukte het niet. Schelden, discrimineren, de president deed alles wat de gebruiksvoorwaarden verboden. Maar het bedrijf durfde zijn account pas te schorsen toen zijn tweets hadden geleid tot de stormloop op het Capitool op 6 januari 2021.

Ook zijn advocaten lukten het niet. Terwijl zij proberen hem zware straffen te besparen in diverse rechtszalen in het land, fulmineert hij in toespraken over de verdorvenheid van zijn aanklagers en de ongeschiktheid en partijdigheid van zijn rechters. Anderhalve week geleden kwam er een ronduit dreigende memo van één zin via zijn TruthSocial account: “Als je mij wilt pakken, pak ik jou!”

Maar rechter Tanya Chutkan in Washington DC zou wel eens meer succes kunnen hebben.

Chutkan heeft de leiding over de strafzaak tegen Trump voor zijn pogingen zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van 2020 terug te draaien. Vrijdag verschenen de aanklagers en de advocaten van de ex-president voor het eerst voor haar voor een regelzitting.

Wat mag Trump met bewijsmateriaal?

Aan de orde waren de regels voor het omgaan met bewijsmateriaal. Aan het begin van een strafzaak moeten de aanklagers alle bewijzen die ze tegen de verdachte willen aanvoeren aan de verdediging overdragen. Die kunnen op die manier hun weerwoord voorbereiden. De vraag is elke keer of ze er nog meer mee mogen doen. Erover praten met journalisten bijvoorbeeld? In spraakmakende zaken krijg je dan al gauw een openbare discussie, een ‘berechting via de media’.

Dat kan een probleem zijn, want sommige van de lezers van kranten en websites, en kijkers naar praatprogramma’s op tv, kunnen als ze in Washington DC als kiezer geregistreerd staan opgeroepen worden om in de jury voor die zaak te zitten. En als de namen van getuigen vallen, zouden die misschien kopschuw kunnen worden of meekrijgen wat de verdachte van hen verwacht.

Om die reden hadden de aanklagers gevraagd om een totale zwijgplicht van Trump en zijn advocaten over het materiaal dat ze gaan krijgen. Daar ging de rechter niet in mee. Maar heel veel winst leverde dat de ex-president niet op. De aanklagers mogen namelijk delen van het materiaal als ‘gevoelig’ bestempelen, en daarvoor geldt de zwijgplicht wel.

Trump weet nu dat de rechter hem niet echt vertrouwt. Want zelf mag hij die stukken alleen inzien onder begeleiding van een van zijn advocaten. Hij mag zijn telefoon niet bij zich hebben, zodat hij er geen foto’s van kan maken, en als hij even weg moet, zullen zijn advocaten op de stukken passen. “Hij kan ze niet met zich meeslepen”, zei de rechter.

Het is duidelijk dat ze weet wat voor vlees ze in de kuip heeft. Want ze waarschuwde de voormalige president – die zelf niet op de zitting aanwezig was – ook nog eens uitdrukkelijk de dingen die hij op die manier te weten komt, niet aan de grote klok te hangen. Trump zelf heeft afgelopen week bij diverse campagne-optredens, onder andere in Windham in New Hampshire, uitdagend gezegd dat hij zich zijn recht van meningsuiting niet zou laten ontnemen.

Trump moet op zijn woorden letten

Zijn advocaten deden hun best om zoveel mogelijk ruimte voor hem te veroveren. Ze zeiden te vrezen dat Trump op die manier in de val zou kunnen worden gelokt. “Het risico bestaat dat iemand iets zegt in de loop van een verhit debat, of een verhitte campagne, en dan roepen de aanklagers: Wacht even, diep in de krochten van het bewijsmateriaal is iets dat te maken heeft met iets dat je net hebt gezegd.” En dan zou hij in overtreding zijn.

Maar dat argument raakte bij rechter Chutkan geen snaar. Trump moet gewoon op zijn woorden letten. “Het bestaan van een politieke campagne zal totaal geen invloed hebben op mijn beslissingen. Ik ben van plan de politiek hier helemaal buiten te houden.”

Ze voegde de daad bij het woord toen Trumps advocaat John Lauro opmerkte dat het hele doel van de aanklacht door het ministerie van justitie was Trump te laten struikelen in zijn poging om voor de tweede keer tot president te worden gekozen. Ze onderbrak hem: “Ik ga dat niet accepteren. Ik heb geen aanwijzingen gezien dat dit proces politiek gemotiveerd is.”

Maar de politieke ambities van Donald Trump spelen natuurlijk hoe dan ook een rol bij het voeren van zijn verdediging. Op 28 augustus komt er een nieuwe regelzitting, waar bepaald zal worden wanneer het eigenlijke proces, dat naar schatting zes weken zal duren, plaats moet vinden. De aanklagers pleiten voor een vroege datum, 2 januari. Dat is kort voor in Iowa de eerste stemmen worden uitgebracht in de voorverkiezingen voor de Republikeinse nominatie. De advocaten van Trump willen het begin juist zo lang mogelijk uitstellen, liefst tot na de presidentsverkiezingen van volgend jaar november. Officieel zodat het proces de verkiezingen zo min mogelijk beïnvloedt. Maar in werkelijkheid, zo wordt algemeen aangenomen, omdat Trump hoopt dan verkozen te worden, en minstens vier jaar lang niet kan worden berecht.

Die wens gebruikte Chutkan vrijdag als extra stok achter de deur om hem bij de les te houden. “Hoe vaker een van de partijen ophitsende uitspraken over deze zaak doet, die potentiële juryleden bevooroordeeld zou kunnen maken, hoe dringender het wordt om over te gaan tot behandeling van de zaak, zodat er een onpartijdige jury kan worden gevonden.”

Commentatoren op de nieuwszenders beschreven die waarschuwing unaniem als een meesterzet. Want normaal gesproken heeft een rechter die haar bevelen genegeerd ziet worden alleen als sanctie het opheffen van de voorlopige vrijlating van de verdachte. Maar Donald Trump de cel insturen voor een onbesuisde opmerking zou enorme politieke opschudding veroorzaken en hem een martelaarsrol geven. Door te dreigen met een versnelde afhandeling van zijn zaak treft ze Trump op zijn zwakste punt.