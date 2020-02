Rechter haalt streep door uitbreiding vliegveld Heathrow: past niet binnen klimaatbeleid

De derde baan bij Heathrow Airport in Londen, waarover al meer dan tien jaar hevig debat wordt gevoerd, komt er misschien tóch niet. Vandaag besloot het gerechtshof in Londen dat de regeringsplannen voor een derde baan in strijd zijn met de klimaatdoelen van Parijs.

Het is voor het eerst dat het klimaat in een gerechtelijke uitspraak in het Verenigd Koninkrijk zo’n belangrijke rol speelt. In de Heathrow-zaak zeiden de drie rechters van het Hof dat de wetgeving ten onrechte de klimaataspecten niet behandelde. Zo werd er in de wet niets gezegd over hoe de opening van een derde baan zich verhoudt tot de klimaatafspraken van Parijs. De aanleg van een nieuwe baan, die in het noordwesten van Heathrow moest worden gebouwd, was een besluit van de vorige regering. Die wilde de capaciteit van Heathrow met 280.000 vluchten per jaar en 142 miljoen passagiers vergroten.

Niet in beroep

Maar de huidige premier Boris Johnson was altijd al tegen het plan. Toen het Hof woensdag zijn besluit bekendmaakte, zei Johnson meteen dat de regering niet in beroep zal gaan. Heathrow zelf wil het besluit nog wel aanvechten.

Het Hof sloot een derde baan niet compleet uit. Mocht de regering alsnog een voorstel schrijven waarin duidelijk wordt hoe het bouwen van een derde baan volgens hen wel samengaat met het doel om klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius te houden, dan zou het wel mogelijk zijn. De vraag is of Johnson dat van plan is.

Er liggen ook al plannen om de Londense vliegvelden Stansted en ­Luton uit te breiden.

