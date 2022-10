Rebelse Russische journaliste ontsnapt uit huisarrest

De Russische journaliste Marina Ovsjannikova lag onder vuur sinds ze zich op de staats-tv verzette tegen de oorlog in Oekraïne. Deze week ontsnapte ze uit haar huisarrest.

Van alle kanten kreeg ze de afgelopen maanden kritiek, de Russische journalist Marina Ovsjannikova. Jarenlang werkte ze als verslaggever voor spreekbuizen van de autoriteiten, tot ze zich in maart publiekelijk uitsprak tegen de oorlog in Oekraïne.

Zo’n negentien jaar had Ovsjannikova in de relatieve luwte gewerkt voor de Russische staatszender Kanaal Een. Dat veranderde in maart, toen ze tijdens een live-uitzending de studio van een goedbekeken Russische avondshow binnenstormde met de tekst: ‘Geloof de propaganda niet’. Ze kreeg een boete van 30.000 roebel, zo’n 260 euro, en verloor direct haar baan.

Milde straf

Een relatief milde straf, aangezien Rusland vlak daarvoor vijftien jaar gevangenisstraf had gezet op het verspreiden van oorlogsgerelateerd ‘nepnieuws’. Toch besloot Ovsjannikova kort na de actie naar Duitsland te vertrekken, waar ze een column kreeg bij de prestigieuze krant Die Welt.

Die keuze werd haar niet door iedereen in dank afgenomen, beschreef ze op 19 april in een column. ‘Het ene moment ben ik een Britse spion volgens de Russen, het volgende moment noemen de Oekraïners me een Russische infiltrant.’ De zwaarste kritiek: die van onafhankelijke journalisten. ‘En ik snap dat’, schreef ze. ‘Veel van die onafhankelijke journalisten hebben hun levens geriskeerd om jarenlang tegen het systeem te vechten. Ik besloot me slechts een maand geleden uit te spreken.’ Maar toch: jarenlang had ze vol bewondering het werk van al die dappere journalisten gelezen. ‘Hun artikelen vormden mijn visie op de wereld - en dat hielp me om na al die jaren genoeg lef te vinden om me uit te spreken.’

Vurig zette Ovsjannikova haar missie door. Ze besloot terug te keren naar Rusland en met een bord vol kritische slogans voor het Kremlin te protesteren. Aan haar voeten twee poppen in rode verf, om aandacht te vragen voor de kinderen die de oorlog in Oekraïne niet overleefden.

Minder coulance

Op die actie reageerde de Russische overheid met minder coulance. Op 10 augustus viel de Moskouse politie haar huis binnen en de volgende dag veroordeelde de rechtbank haar voor het verspreiden van nepnieuws over het leger. Sinds augustus zat Ovsjannikova in huisarrest, in afwachting van een jarenlange gevangenisstraf, en was het stil.

Tot maandag, toen haar voormalige echtgenoot op het Russische staatsmedium RT berichtte dat zij haar woonplaats had verlaten, samen met hun 11-jarige dochter. “Waarheen is onbekend”, zei hij. De Russische overheid markeerde haar direct als ‘dringend gezocht’.

