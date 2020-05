Rebellen van Arakan Army voeren strijd op in grensregio Myanmar

Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op het gevecht tegen het coronavirus, laait in het westen van Myanmar een heel andere strijd op: die tussen het leger en de rebellerende Arakan Army (AA). Hoe gevaarlijk het in de onrustige regio’s Rakhine en Chin inmiddels is, werd twee weken geleden weer eens duidelijk toen een auto van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder vuur werd genomen.

De auto was met speekselmonsters, die moesten worden getest op het virus, onderweg van de provinciehoofdstad Sittwe naar de Myanmarese metropool Yangon toen hij werd beschoten. Wie er verantwoordelijk was, het regeringsleger of de AA, bleef onduidelijk, maar de 28-jarige chauffeur kwam om. “Mijn hart is gebroken”, vertelde zijn vader aan persbureau Reuters. “Hij ging op weg tijdens de gevechten, terwijl niemand anders durfde.”

De arme streek langs de grens met Bangladesh kwam de afgelopen jaren vooral in het nieuws door een opstand van islamitische Rohingya. Het regeringsleger reageerde daarop met een snoeiharde antiguerrilla-operatie en verjoeg honderdduizenden leden van de Rohingya-minderheid naar Bangladesh. Nu groeit in dezelfde regio een opstand van de AA, een groep van de etnische Rakhine, die overwegend boeddhistisch zijn en die de meerderheid vormen in het gebied.

Het land van Arakan

De AA-rebellen vechten voor autonomie van de streek, die zij ‘het land van Arakan’ noemen, naar een zelfstandig koninkrijk dat er tot de achttiende eeuw bestond. Zij beschouwen de etnische Burmanen, die in Myanmar als geheel de meerderheid vormen, als onderdrukkers. “Werp de ketens af van het Burmaanse racisme en kolonialisme”, hield de charismatische AA-commandant Twan Mrat Naing de mensen in Rakhine onlangs voor.

Anders dan sommige andere guerrillagroepen in Myanmar verschuilen de AA-strijders zich niet in kampen in de jungle en gaan ze verder dan alleen speldenprikken uit te delen tegen veiligheidstroepen. Ze plegen ook geregeld bomaanslagen in steden, ontvoeren ambtenaren, politiemensen, militairen en politici, en boeken het ene na het andere succes tegen het regeringsleger. Het leger antwoordt daarop naar beproefd bruut recept met artilleriebeschietingen, luchtaanvallen, bloedige ‘zuiveringsoperaties’ en het arresteren van vermoede AA-sympathisanten. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn al zeker 100.000 burgers op de vlucht geslagen.

De opmars van de AA, die naar schatting enkele duizenden strijders telt, is het gevolg van groeiende onvrede in Rakhine. Toen Myanmar in 2016 na decennia militaire dictatuur voor het eerst een burgerregering kreeg, geleid door Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, hoopte de Arakan National Party (ANP), die de meerderheid van de zetels in het regionale parlement veroverde, dat de ANP de deelstaatpremier zou mogen leveren. Maar Suu Kyi schoof een van haar partijgenoten naar voren.

Verminkte lichamen in greppels

Door politiegeweld tegen ANP-betogers en de arrestatie van ANP-leider Aye Maung radicaliseerden de Rakhine vervolgens nog verder. En nu gaan in de grensstreek dus opnieuw dorpen in vlammen op en worden er weer verminkte lichamen in greppels gevonden.

De militairen reageren sceptisch op voorstellen van de AA en twee geallieerde milities voor een staakt-het-vuren vanwege de coronacrisis. Eerst zien dan geloven, benadrukten de strijdkrachten dinsdag in de staatskrant Myanmar Times. “Ze hebben eerder staakt-het-vurens afgekondigd”, schamperde een legerwoordvoerder. “Maar de volgende dag gingen ze gewoon door met schieten.”

