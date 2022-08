Reacties op overlijden Gorbatsjov: de man die de geschiedenis veranderde, maar ook de Sovjet-leider met bloed aan zijn handen

Zelfs de huidige Russische president Poetin kon er in een reactie op Gorbatsjovs overlijden niet onderuit. De ex-Sovjet-leider, die dinsdagavond op 91-jarige leeftijd overleed in een Moskous ziekenhuis, heeft volgens Poetin ‘een grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis’.

Het Westen prijst Gorbatsjov als de man die de Koude Oorlog beëindigde, die toestond dat de Oost-Europese satellietstaten zich bevrijdden van Moskou, waarna in hun kielzog uiteindelijk ook de Sovjetrepublieken volgden. Maar van Poetin is bekend dat hij deze wending van de wereldgeschiedenis onder Gorbatsjov juist beschouwt als ‘de grootste geopolitieke ramp van de afgelopen eeuw’.

Een beschaafd geformuleerd verwijt

In zijn condoleance-telegram aan Gorbatsjovs nabestaanden formuleerde Poetin het iets neutraler: ‘Hij heeft ons land geleid door een periode van complexe en dramatische veranderingen, en van grote uitdagingen op het gebied van buitenlands, economisch en sociaal beleid’. Dat is een beschaafde formulering van een verwijt dat veel Russen Gorbatsjov maken: hij was verantwoordelijk voor de chaos die veel Russen begin jaren negentig in de armoe stortte, en van de teloorgang van de Sovjet-Unie als wereldmacht.

De reactie van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov was minder diplomatiek. “Hij wilde oprecht dat de Koude Oorlog zou eindigen”, zei Peskov, die Gorbatsjov ‘valse’ en ‘romantische’ gevoelens toeschreef. “Het bloeddorstige karakter van onze tegenstanders heeft de kop opgestoken. Gelukkig hebben we ons dat op tijd gerealiseerd.”

Wel lof, via zijn advocaten, kwam van de gevangen oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Hij noemde Gorbatsjov “een van de zeer weinigen die zijn macht niet gebruikte voor persoonlijke belangen en verrijking. Hij stapte vreedzaam en vrijwillig op, uit respect voor de wil van zijn kiezers. Dat alleen al is een verdienste gemeten naar de standaarden van de voormalige Sovjet-Unie.”

Bloedbad onder zijn verantwoordlijkheid

Negatieve gevoelens oogst Gorbatsjov ook in voormalige Sovjetstaten, die hun onafhankelijkheid niet van Gorbatsjov cadeau kregen. Litouwen herdenkt woensdag dat de laatste Sovjetsoldaten op 31 augustus 1993 het land verlieten. Die nationale feestdag heeft altijd een rouwrandje: op het centrale plein van de hoofdstad Vilnius gedenken de Litouwers met een minuut stilte het bloedbad dat het Sovjetleger in januari 1991 aanrichtte onder verantwoordelijkheid van Gorbatsjov.

Zeker tien ongewapende personen werden in januari 1991 vermorzeld of doodgeschoten toen ze als levend schild de gebouwen van de radio- en tv-zender beschermden tegen de Sovjettanks die de onafhankelijkheid trachtten te smoren. ‘Litouwers zullen Gorbatsjov niet vereren’, tweette de Litouwse minister van buitenlandse zaken Gabrielius Landsbergis. ‘We zullen nooit het simpele feit vergeten dat zijn leger burgers vermoordde om de bezetting van ons land door zijn regime te prolongeren. Dat is hoe wij hem ons zullen blijven herinneren.’

Nobelprijswinnaar die de Koude Oorlog wist te beëindigen

Westerse autoriteiten eerden juist de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (1990) als de wereldleider die met een politiek van openheid en hervormingen toenadering zocht tot het Westen, en aldus een punt zette achter de Koude Oorlog.

De Amerikaanse president Biden prees Gorbatsjov als ‘zeldzaam leider’, die ‘een veiliger wereld’ schiep. Ook de Franse president Emmanuel Macron roemde hem als ‘man van de vrede’. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier bedankte Gorbatsjov, die toestond dat de Berlijnse Muur viel en zo een ‘beslissende bijdrage aan de Duitse eenheid’ leverde. Gorbatsjov ‘heeft mijn leven fundamenteel veranderd’, zei ex-bondskanselier Angela Merkel, die opgroeide in de communistische DDR.

In China is het beeld van Gorbatsjov gemengder. Het regime in Peking prees woensdag zijn ‘positieve bijdrage’ aan de toenadering tussen Rusland en China. Hij bezocht het land in 1989. Maar Gorbatsjov is voor Peking ook de verpersoonlijking van een ontwikkeling die het Chinese leiderschap al sinds de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede, in datzelfde jaar 1989, een gruwel is: de teloorgang van het centrale gezag.

Kenmerkend was de tweet van Hu Xijin, commentator van de Chinese staatskrant Global Times: ‘Hij was een van de controversieelste leiders in de wereld. Hij won wijdverbreide lof in het Westen door de belangen van zijn vaderland te verkopen. Het Westen kreeg vrede, maar oorlogen blijven uitbreken in de landen van de voormalige Sovjet-Unie: Tsjetsjenië, Georgië, Oekraïne...’, aldus Hu, die in het midden liet wie verantwoordelijk is voor die oorlogen.

