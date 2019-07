Ratten, insecten en virussen dankzij Romeinse vuilniscrisis

In het ooit-zo-mooie Rome is het een gore bende. De afvalcontainers op straat, waar de Romeinen hun vuilniszakken in kwijt horen te kunnen, zijn permanent overvol. Omdat bewoners hun vuilnis toch ergens moeten laten, gooien ze het naast de containers. Gevolg: overal liggen hoge hopen afval, die vaak zo groot zijn dat ze de stoepen blokkeren. Romeinen gaan zigzaggend over straat, met dichtgeknepen neus – overdag bij dik dertig graden is de stank intens.

De vuilniscrisis duurt al weken. Gemeentelijk reinigingsbedrijf AMA is een organisatorische puinhoop en niet in staat om de dagelijkse drieduizend ton vuilnis op te halen. Het bedrijf – met bijna achtduizend personeelsleden – heeft een schuld van heb ik jou daar, het ene crisismanagement na het andere en een tekort aan vuilniswagens.

Maar zelfs al zou AMA super-efficiënt en winstgevend zijn, dan nog zouden de Romeinen nu onder hun huisvuil bedolven zijn. Het reinigingsbedrijf zou het afval nergens kwijt kunnen. Het probleem zit ‘m namelijk in de verwerking, in en om de stad zijn te weinig faciliteiten. En nu een paar van die installaties ook nog eens gelijktijdig een onderhoudsbeurt ondergaan, loopt de boel vreselijk vast.

Artsen zijn in opperste staat van paraatheid: deze viezigheid kan tot een niet nader aangeduide epidemie leiden. “In de geschiedenis van de mensheid zijn grote epidemieën altijd vooraf gegaan door gebrek aan vuilnisverwerking”, zei bijvoorbeeld hoogleraar hygiëne en geneeskunde Walter Ricciardi tegen de Romeinse krant Il Messaggero. Hij waarschuwt voor parasieten en virussen, en sanitaire narigheid die de poep van de massaal toegestroomde ratten en zeemeeuwen kan veroorzaken. De professor raadt zijn stadsgenoten aan om bij het weggooien van hun huisvuil de afvalwalmen niet in te ademen, latex handschoenen te dragen en – opgepast! – niet op sandalen of slippers in de buurt van de vuilnisbeltjes te komen.

De Italiaanse hoofdstad wordt sinds drie jaar bestuurd door Virginia Raggi van de Vijfsterrenbeweging. Omdat deze partij principieel tegen vuilverbrandingsinstallaties is, heeft ze er geen laten bouwen. Maar met een andere manier van afvalverwerking – dit probleem lag al op de loer toen ze aantrad – is de burgemeester nog niet gekomen. Raggi is nu op zoek naar vuilverwerkers vér buiten de stad. De minister van milieu bemoeit zich daar nu, getergd, ook tegenaan. Maar de Romeinen moeten geduld hebben: AMA zei deze week niet te verwachten dat de vuilniscrisis vóór Kerstmis zal zijn opgelost.

