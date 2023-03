Rapport: politie Londen is homofoob, racistisch en seksistisch

Binnen het politiekorps van Londen is sprake van ‘institutioneel racisme, diepgewortelde homofobie en vrouwenhaat’. De conclusies van een dinsdag gepubliceerd onderzoeksrapport liegen er niet om. Volgens hoofdonderzoeker barones Louise Casey kan de Londense politie zichzelf zelfs niet langer controleren. Dat moeten volgens haar onafhankelijke experts gaan doen.

Casey noemt het beeld dat zij aantrof bij de Metropolitan Police in Londen ‘diep verontrustend’. Ze zag een korps dat ‘vrouwen en kinderen in de steek laat’. De deplorabele, onderbezette staat waarin de diensten voor verkrachting, huiselijk geweld en kindermisbruik verkeerden, zijn ‘schokkend’. Terwijl de politie juist beweerde haar aanpak van geweld tegen vrouwen en kinderen te intensiveren.

Misbruik van status

De barones kreeg in 2021 de opdracht een onderzoek naar het politiekorps te starten. Dat gebeurde nadat de 33-jarige Londense vrouw Sarah Everard bleek te zijn ontvoerd, verkracht en vermoord door politieman Wayne Couzens. In de loop van het onderzoek werd ook een andere agent, David Carrick, veroordeeld voor een reeks verkrachtingen en mishandelingen van vrouwen. Zowel Couzens als Carrick misbruikten hun status als politieagent om hun misdaden te plegen.

Maar niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van de ‘verrotte’ politiecultuur. Casey concludeerde bijvoorbeeld ook dat Londen ‘niet langer een functionerende wijkpolitie’ kent. De situatie is het ernstigst in ‘gemeenschappen van kleur’. Cynisch genoeg houdt de politie die te streng in de gaten, terwijl zij hen tegelijkertijd te weinig beschermt tegen criminaliteit.

‘Moedwillig blind’ voor racisme

Volgens Casey gebruikt het Londense politiekorps bovendien nog altijd onacceptabel veel geweld tegen zwarte mensen. En het toonde zich de afgelopen jaren op alle niveaus ‘moedwillig blind’ voor racisme. Leidinggevende teams ontkenden de problemen decennialang en faalden systematisch in het uitroeien van discriminerend en pestend gedrag binnen het korps.

Het hoofd van de Metropolitan Police, Mark Rowley, geeft toe dat zijn organisatie heeft gefaald. In een interview met de BBC zei hij dinsdag de diagnose van Casey te accepteren. Al wilde hij de term ‘institutioneel racisme’ zelf niet gebruiken. Die is volgens hem te politiek geladen.

Ook Casey gaf bij de presentatie van haar rapport aan dat natuurlijk niet iederéén binnen de Londense politiemacht racistisch is. Maar zij benadrukte: bij degenen die dit wel zijn, gaat het verder dan wat berichtjes in een WhatsApp-groep. Hun racisme is ‘openlijk’. Zelfs binnen de interne systemen van het politiekorps zijn allerlei vooroordelen sterk ingebakken.

Vrouwen ‘behandeld als vee’

“Ik ben het niet eens met mensen die zeggen dat instellingen als geheel nooit racistisch of seksistisch kunnen zijn”, stelt de barones. Want hoe moet zij een politiemacht anders noemen die zwarte agenten 81 procent vaker disciplinair berispt dan witte collega’s? Casey: “Of denk je écht dat zwarte agenten 81 procent minder goed zijn in hun werk?”

Volgens Casey geeft bovendien ruim 10 procent van de vrouwen in het korps aan dat zij persoonlijk te maken heeft gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer. Haar rapport concludeert zelfs dat vrouwen worden ‘behandeld als vee’ en intern werden overgeplaatst, al naar gelang mannelijke leidinggevenden hen fysiek aantrekkelijk vonden.

Honderden problematische agenten

Politievoorman Rowley verzekerde dinsdag dat inmiddels ‘honderden problematische agenten’ zijn geïdentificeerd sinds hij de leiding binnen korps in september vorig jaar overnam. Casey’s rapport moet volgens hem het startpunt vormen van ‘een nieuw begin’.

Maar bij die herstart moet het korps volgens Casey dus worden geholpen door experts van buitenaf. Ook voegde ze eraan toe dat zelfs het opbreken van het Londense politiekorps een optie moet zijn indien de politieleiding op een andere manier niet snel grote veranderingen weet door te voeren.

