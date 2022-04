Rapport over de miljardenuitgaves van de Franse regering kan Macron flink in de problemen brengen

Met nog een paar dagen te gaan voor de eerste ronde van de verkiezingen hebben Franse oppositie-kandidaten een nieuwe gelegenheid om Emmanuel Macron aan te vallen. Het nieuws dat de regering de laatste jaren wel erg veel dure consultants heeft ingezet, komt Macrons rivalen goed uit.

De president zakte onlangs weliswaar wat in de peilingen, maar zou zondag volgens de politieke barometers nog altijd als winnaar tevoorschijn komen. Of dat zo blijft is de vraag, nu de oppositie van links tot rechts zich gretig op het rapport heeft gestort dat de Franse senaat, onder leiding van de oppositie, onlangs publiceerde.

Daarin concludeerde de senaatscommissie na een vier maanden durend onderzoek dat de regering sinds 2018 bijna 2,5 miljard euro aan verschillende bureaus als McKinsey en Accenture heeft uitgegeven. Voor dat geld zouden consultants de regering onder meer hebben geadviseerd over de aanpak van de pandemie, over digitalisering en over de hervorming van de huizenmarkt.

Vorig jaar is volgens het rapport aan dit soort externe consultants zelfs 1 miljard euro uitgegeven, onder meer voor het uitdenken van een vaccinatie-strategie. Een miljard dat volgens de extreem-rechtse presidentskandidaat Marine Le Pen is uitgegeven aan ‘heel vage missies’. Met Macron aan de macht zal McKinsey zich tegoed blijven doen aan publiek geld, twitterde ze.

‘President van de rijken’

McKinsey-gate kan de zittende president op een aantal gevoelige punten raken. Zo probeert Macron, voormalig investeringsbankier van Rothschild, naarstig van zijn imago als ‘president van de rijken’ af te komen. Door de inzet van McKinsey en soortgelijke bureaus wordt Macron toch weer geassocieerd met de wereld van bankiers, consultants en zakenlieden. Dat is een wereld die ver afstaat van een grote groep Fransen die met de stijgende prijzen voor levensonderhoud, onder meer door de oorlog in Oekraïne, vooral bezig is om de eindjes aan elkaar te knopen.

Koopkracht is in het staartje van de campagne het dominerende thema geworden. Dat McKinsey belasting zou hebben ontweken zoals het rapport van de parlementariërs suggereert, zet bij veel Fransen kwaad bloed. In een verklaring stelt McKinsey de Franse belastingregels die van toepassing op het bedrijf zijn te respecteren.

Het inhuren van zoveel consultants zou bovendien de zwakte van het ‘grand corps d’état’ onder Macron blootleggen, voert de oppositie aan. Want waarom bijvoorbeeld een Amerikaans bureau als McKinsey inschakelen als in Frankrijk zelf zoveel prestigieuze denktanks en opleidingen bestaan waar ambitieuze Fransen worden klaargestoomd voor de hoogste staatsambten?

Macron is in de verdediging gedrongen om de kritiek te pareren. “Ik ben niet degene die de contracten tekent”, zei de president bijvoorbeeld toen hem op een bijeenkomst in Dijon naar de kwestie werd gevraagd. Verschillende ministers springen hem bij en wijzen er bijvoorbeeld op dat Frankrijk in vergelijking met andere Europese landen juist minder externe adviseurs inzet in de publieke sector.

“Er is niets te verbergen”, zei minister Amélie de Montchalin, verantwoordelijk voor de publieke sector. Wel beloofde ze het gebruik van consultancybureaus in de toekomst te zullen beperken en regels op te stellen.

