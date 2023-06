Rapport: Japan steriliseerde duizenden onder dwang om bevolking ‘genetisch te versterken’

“Ik wil mijn baarmoeder terug”, zei de 76-jarige Sumiko Nishi vorige week tegen verslaggevers. “Maar ik werd het zat dat de dokter in mijn jeugd maar blééf vragen waarom ik toch steeds weer ongesteld zou moeten worden. Ze zouden het voor me gaan oplossen.”

Deze week werd een nieuw rapport gepresenteerd aan het Japanse parlement met daarin onderzoeksbevindingen over de Eugenetische Beschermingswet, op basis waarvan rond de 25.000 Japanners dwangmatig zijn gesteriliseerd. Een wet die pas in 1996 werd afgeschaft. Nishi was een van de slachtoffers. Ze werd onvruchtbaar gemaakt vanwege haar hersenverlamming.

In 2019 werd al bekendgemaakt dat er ongeveer 16.500 slachtoffers zonder toestemming onvruchtbaar waren gemaakt om de geboorte van, volgens de wet, ‘inferieure’ kinderen met genetische aandoeningen te voorkomen. De overige slachtoffers zouden wel toestemming hebben gegeven, al is dit in veel gevallen onder psychologische druk gebeurd. Het ministerie van volksgezondheid en welzijn moedigde destijds actief lokale overheden en medische instellingen aan deze operaties uit te voeren om de bevolking ‘genetisch te versterken’.

Verwijderen van de baarmoeder of testikels

In sommige gevallen zijn zelfs quota’s gesteld. Medische instellingen voerden daarom massaal ingrepen uit. Uit het rapport blijkt daarnaast dat in sommige gevallen familieleden erop aandrongen om sterilisaties zonder medeweten van de patiënten te verrichten.

Net als bij Nishi betrof het vaak medische ingrepen die eigenlijk bij wet verboden waren, zoals het volledig verwijderen van de baarmoeder of testikels. Medisch specialisten deden daarom de ingrepen, zoals blindedarmoperaties of bloedarmoedebehandelingen, onder valse voorwendselen.

Uit het ongeveer 1400 pagina’s tellende rapport blijkt dat het in 2717 gevallen minderjarigen betrof. De jongste slachtoffers van wie de operatie bevestigd kon worden waren een jongen en meisje van 9 jaar. Archiefmateriaal van 6550 operaties wijst uit dat er ook een ongeïdentificeerd slachtoffer van ‘rond 6 jaar oud’ zou zijn.

Relatie verbroken

Nishi kreeg op 13-jarige leeftijd te horen van doktoren dat ze een kleine operatie gingen uitvoeren, waardoor ze niet meer ongesteld zou worden. Dat was de enige uitleg die ze kreeg. Vervolgens werd haar baarmoeder verwijderd.

“Ik had iemand met wie ik wilde trouwen. Ze hebben tegen me gelogen”, vertelt Nishi. Pas achteraf kreeg ze te horen waar de operatie daadwerkelijk voor diende. “Toen ik mijn partner vertelde dat ik geen kinderen meer kon krijgen, brak hij de relatie af.”

Hidehisa Otsuji, de voorzitter van de parlementscommissie die zich over de kwestie heeft gebogen, vertelde op een persconferentie dat “iedereen de inhoud serieus moet nemen, zodat deze geschiedenis niet herhaald wordt”. Kabinetschef Hirokazu Matsuno herhaalde zijn excuses namens de overheid: “Ik betreur dat dit gebeurd is en bied diepe verontschuldigen aan.”

Sterilisatie voor het huwelijk

Ondanks de afschaffing van de wet in 1996 zijn meerdere instellingen daarna nog betrapt op soortgelijke praktijken. Zo wilde de organisatie van een reeks instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in de stad Esashi voorkomen dat hun bewoners kinderen kregen. Ze stelde als voorwaarde voor trouwen dat koppels zich eerst lieten steriliseren. Tot 2006 hebben dertien personen daarmee ingestemd, bleek deze week uit strafrechtelijk onderzoek.

“De organisatie gaf als excuus dat ze de beslissing bij de mensen zelf had gelaten, maar dreigde ondertussen met het stopzetten van alle zorg. Uiteindelijk hebben ze dus helemaal geen keuze gehad”, vertelt professor Emiko Tanaka aan de publieke omroep NHK.

Voor Nishi was deze keuze het belangrijkste, maar die vrijheid is haar afgenomen. “Ik wilde zelf beslissen over mijn leven,” zegt ze, “en gezien worden als mens.”

Lees ook:

Aantal geboortes in Japan zakt naar nieuw dieptepunt

Het aantal geboortes in Japan is vorig jaar opnieuw afgenomen. In 2022 werden volgens Japanse media net iets minder dan 800.000 baby’s geboren, voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1899 en elf jaar eerder dan de regering had verwacht.