Rappers komen in verzet tegen Cubaans regime met vlijmscherp muzikaal pamflet

Zes Cubaanse rappers, zwart en in een donker decor, geraffineerde belichting, perfect geluid. Een traan rolt over een gezicht en op een gespierde torso staat in witte letters Patria y Vida (het vaderland en het leven). En zo luidt ook de titel van een nieuw, vlijmscherp muzikaal pamflet tegen de Cubaanse dictatuur dat op het eiland insloeg als een bom. De video scoorde in een week tijd alleen al op YouTube ruim twee miljoen views.

Geplugd als ‘lijflied voor de opstand’, wordt de mix van de in Cuba extreem populaire rap en reggaeton nu al gezien als hét Cubaanse protestlied tegen de revolutie. Het beeld zit vol verwijzingen naar nationale symbolen, de tekst geeft een provocerende draai aan Fidel Castro’s wapenspreuk Patria o Muerte (het vaderland of de dood), die de Cubanen al meer dan zestig jaar horen. De artiesten, onder wie meerdere Grammy-laureaten wonen in Miami, Madrid en Havana – fysiek gescheiden, maar in beeld en geluid vakkundig gemixt.

“Het succes komt door de enorme bekendheid van de artiesten, die oproepen om te stoppen met Patria o Muerte. Het is genoeg geweest, we zijn het spuugzat”, zegt Maykel Osorbo, een van de zangers, telefonisch vanuit Havana.

Hongerstaking voor de vrijlating van een collega

De Cubaanse artiestenscene roert zich al maanden. In november ging een groep kunstenaars, die zich de San Isidro-beweging noemt, in hongerstaking voor de vrijlating van een collega. De politie pakte ze met geweld op, waarna zich honderden mensen verzamelden voor het ministerie van cultuur om hun vrijlating te eisen en meer vrijheid voor cultuur. Osorbo zelf werd vorige maand nog opgepakt toen hij demonstreerde voor aftreden van de cultuurminister. Beelden van de repressie maken deel uit van de video.

Partijkrant Granma en de Cubaanse staatstelevisie, die dissidente artiesten normaal doodzwijgen, zien zich door het succes gedwongen te reageren en noemden de video een betreurenswaardige actie. “Patria o Muerte moet ons motto blijven, anders leggen we ons lot in handen van hen die alleen maar haat voelen voor onze levens.” Voorzitter Abel Prieto van de revolutionaire artiestenbond sprak van ‘muzikale propaganda’.

Op Twitter is inmiddels een challenge op gang gekomen waarbij Cubanen net als in de video Patria y Vida op hun lijf schilderen. Anderen laten de slogan circuleren door hem te schrijven op Cubaanse bankbiljetten. Toen een van de voormalige hongerstakers de kreet op haar huis schilderde, werd ze doelwit van een tegenactie: Patria y Vida verdween onder een dikke laag verf.

