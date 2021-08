Rancuneuze Loekasjenko gebruikt migranten als wapen

Er lijkt vooralsnog geen einde te komen aan de rancune van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. De wrok die de despoot aan de dag legt jegens de lidstaten van de Europese Unie nadat zij in juni een nieuwe ronde sancties tegen zijn regime hebben afgekondigd, begint groteske vormen aan te nemen. Zoals vorige week, toen Loekasjenko tijdens een toespraak buurland Litouwen voor ‘nazi’s’ uitmaakte.

Aanleiding daarvoor was de vermeende dood van een Iraakse vluchteling op de grens tussen Wit-Rusland en Litouwen. Loekasjenko beweerde dat Litouwse grenswachten de man zwaar mishandelden en vervolgens de grens met Wit-Rusland over zetten. “Ze gooien dode en halfdode mensen op ons territorium”, verkondigde de potentaat. Volgens de 66-jarige Loekasjenko zet Vilnius migranten als illegaal wapen in.

Een sterk staaltje verdraaiing van de feiten, zo menen ze in Vilnius, waar de regering spreekt van een regelrechte provocatie en een poging tot het verspreiden van desinformatie. Sinds de EU nieuwe strafmaatregelen instelde tegen Minsk, heeft Litouwen namelijk juist te maken met een enorme instroom van met name Iraakse vluchtelingen vanuit Wit-Rusland.

4000 migranten gearresteerd

Dit jaar alleen al arresteerde de Litouwse politie meer dan 4000 migranten die illegaal de grens overstaken. In heel 2020 waren dat er slechts 81. Naar verluidt brengt het Wit-Russische regime met directe lijnvluchten vanuit Bagdad migranten naar Minsk, om ze vervolgens te helpen de grens over te steken naar de EU. Beelden van de spaarzame oppositiemedia in Wit-Rusland bevestigen die lezing. Op Twitter plaatsten zij foto’s van Irakezen op het vliegveld van Minsk die een touringcar instappen richting de grens.

Volgens Vilnius is de actie een cynische vergeldingsmaatregel van een getergde Loekasjenko vanwege de Europese sancties en de expliciete en vocale steun van de Litouwse regering aan de Wit-Russische oppositie. Vanuit de EU is er nu overleg met de Iraakse regering om de praktijken een halt toe te roepen. Op aandringen van Litouwen besloot Iraqi Airways twee weken lang alle vluchten naar Minsk te annuleren.

Scheermesjesdraad

Om de instroom van vluchtelingen nog verder te beperken legde de Baltische staat al rollen scheermesjesdraad langs de grens neer. Daarnaast is Vilnius sinds vorige week begonnen met zogeheten ‘pushbacks’: een praktijk waarbij migranten die illegaal de grens oversteken, worden teruggestuurd. Daarop gaf Loekasjenko zijn grensbewakers opdracht de grens met Litouwen hermetisch af te sluiten. Ngo’s in de EU-lidstaat wijzen erop dat de ‘pushbacks’ in strijd zijn met het internationaal mensenrecht om asiel aan te vragen in een veilig land.

De wrevel van Loekasjenko richt zich overigens niet enkel op Litouwen. In Polen arriveren sinds vorige week eveneens meer vluchtelingen via de Wit-Russische grens. Op woensdag en donderdag ging het om 133 voornamelijk Iraakse vluchtelingen, in vergelijking met 122 in heel 2020. Ook Warschau gaat uit van een vergeldingsmaatregel van het Wit-Russische regime. Vorige week verleende Polen een humanitair visum aan de Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaja. Zij wist tijdens de Spelen in Tokio op het nippertje te ontsnappen aan een gedwongen repatriëring, nadat zij kritiek had geuit op haar coaches.

