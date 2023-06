Rammstein blijft optreden na beschuldigingen over seksueel misbruik en drogeren van meisjes

‘Ik ben het meisje dat gedrogeerd is bij Rammstein’, schreef de Noord-Ierse Shelby Lynn twee weken geleden op Twitter. Sindsdien onthult ze steeds meer details van haar beschuldigingen aan het adres van de band: met foto’s, video’s en screenshots. Jonge vrouwen zouden volgens haar worden gerekruteerd om, al dan niet gedrogeerd, bij concerten seks te hebben met de frontman van de metalband, de 60-jarige Till Lindemann.

De beschuldiging komt hard aan in Duitsland. Met 20 miljoen verkochte albums is Rammstein, opgericht in 1994 door enkele Oost-Duitse vrienden, een van de meest succesvolle Duitse muziekacts ooit. Optredens van de band zijn niet alleen een spektakel door de spetterende vuurshows en megalomane fallische objecten, ook provoceert de band graag met angstaanjagende teksten over incest, kannibalisme, horror en pedofilie.

Desondanks was het beeld van de bandleden achter de schermen juist positief. Lindemann stond bekend als een duistere romanticus, met een liefde voor poëzie. Daarbij keerde hij zich duidelijk tegen het rechts-extremisme, in een Duitse metalscene die juist vaak met het neo-nazisme flirt.

Professionele pornofilm

Toch begon dat beeld van hem in 2020 al te wankelen. Lindemann schreef toen een gedicht over seks met een slapende vrouw en produceerde een professionele pornofilm, waarin hij een groep vrouwen domineert. De vrouwen bleken geen actrices, maar jonge fans.

Na de beschuldigingen van Lynn zijn Duitse media gaan graven. De krant Süddeutsche Zeitung en omroep NDR spraken tientallen vrouwen met vergelijkbare ervaringen, waaruit inderdaad zou blijken dat vrouwen systematisch geronseld werden voor seks met Lindemann. Uit de onderzoeken komt een beeld naar voren van een wispelturige voorman van de band: vaak uiterst charmant, maar met een heel kort lontje. Zijn team zou er alles aan doen om de wereldster op zijn gemak te houden, ook door seks te faciliteren.

Sleutelfiguur in de vermeende ronselpraktijken zou medewerkster Alena Makeeva zijn, volgens de Duitse tv-zender Welt een vrouw van midden dertig uit een klein Russisch dorpje die de droom had zo dicht mogelijk bij de sterren te komen. In dienst van de band benaderde zij meisjes op sociale media met de belofte dat zij exclusieve toegang tot de Rammstein-concerten en de band zouden krijgen. De meisjes kregen instructies hoe zij zich moesten kleden, werden voor het concert gefotografeerd en kregen drankjes. Lynn denkt daar gedrogeerd te zijn.

Naar de felbegeerde afterparty

Vervolgens komen de meisjes in Row Zero terecht, een zone tussen het podium en het publiek. Daar kunnen fans uitgekozen worden om naar de felbegeerde afterparty te mogen. Bij Rammstein zouden meisjes door Makeeva en beveiligingspersoneel naar afgezonderde afterparty’s zijn gebracht, speciaal voor Lindemann. Voor de deur van een klein kamertje onder het podium moesten zij hun telefoons inleveren. De deur ging vervolgens achter hen dicht.

De Duitse influencer Kayla Shyx was bij zo’n afterparty en beschreef in een YouTube-filmpje, dat inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken, hoe dat eraan toe ging. Zo’n tien meisjes zaten volgens haar op twee bankjes, tot Lindemann iemand koos om mee te nemen. Sommigen keken verdwaasd of bang, anderen leken te doen ‘alsof alles normaal was’. Een vermeend slachtoffer, Linda K., zegt erna met geheugenverlies wakker te zijn geworden in een hotelkamer met een hevige vaginale bloeding. De Ierse Lynn vertelt hoe Lindemann vertrok en haar boos toesnauwde: een medewerker had gezegd dat ze seks wilde.

Woensdag concert in München

De band zegt de beschuldigingen serieus te nemen, maar ontkent tot nu toe alle verantwoordelijkheid. ‘Jullie hebben recht op jullie zienswijze’, staat in een verklaring. ‘Maar wij, de band, hebben ook een recht: namelijk niet bij voorbaat veroordeeld te worden.’

Toch moest de Duitse stad München snel beslissen hoe het zich tot de beschuldigingen moet verhouden. Uitgerekend deze week vinden vier concerten van Rammstein plaats in het olympisch stadion van München, de eerste woensdag. Daar komen 240.000 fans van over de hele wereld op af. De stad organiseert de evenementen en de winst komt in de stadskas terecht.

De concerten worden niet afgelast, maar de stad heeft onder druk van de Groenen wel besloten dat het toegang tot Row Zero en afterparty’s deze week zal verbieden. Volgens Mona Fuchs, voorzitter van de Groenen in München, kan alleen de rechtbank oordelen over Lindemann. Toch moeten de beschuldigingen van de betrokken vrouwen volgens haar “gehoord en serieus genomen worden”.

Ook op federaal niveau worden inmiddels conclusies getrokken. Minister voor gezinszaken Lisa Paus (Groenen) zei maandag dat vrouwen beter beschermd moeten worden tijdens grote evenementen. Zo stelt zij zones voor waar vrouwen naartoe kunnen voor speciale bescherming, een concept dat al gebruikt wordt bij het van oudsher vaak gewelddadige zuipfestijn Oktoberfest. Ook zou er een verbod moeten komen op Row Zero en moeten zogeheten awareness-teams bij concerten ingezet worden als aanspreekpunt voor vrouwen die zich onveilig voelen.

