Raketten over en weer: tientallen doden bij Israëlische bombardementen op Gaza

Hoewel de geruchten over een staakt-het-vuren in de lucht hangen, lijkt er voorlopig nog geen einde te komen aan de beschietingen tussen Israël en de tak van Islamitische Jihad die vanuit Gaza opereert. Het zijn de hevigste gevechten tussen de partijen in maanden. Inmiddels zijn er zeker 28 mensen gedood bij ‘Operatie Schild en Pijl’, de Israëlische naam voor de bombardementen op Gaza. Zeker tien van hen waren burgers, onder wie ook jonge kinderen. Ook zijn er 80 gewonden gevallen.

Sinds woensdag wordt er vanuit Gaza teruggeschoten, in Israël is voor zover bekend één dode gevallen nadat een raket neerkwam op een appartementencomplex in Rehovot, in de buurt van Tel Aviv. De meeste raketten uit Gaza worden voordat ze neerkomen onderschept door de raketafweersystemen van het land, de IJzeren Koepel en Davids Slinger. Maar het verdedigingssysteem is niet waterdicht. Israëlische burgers beschikken wel over luchtalarm en schuilkelders, iets wat inwoners van Gaza niet hebben, waardoor het slachtofferaantal aan Palestijnse kant doorgaans vele malen hoger is.

Netanyahu wil Israëls beschermheer zijn

De Israëlische autoriteiten willen met de aanvallen een flinke tik uitdelen aan Islamitische Jihad. Sinds dinsdag zijn er al vijf kopstukken van de groep, in sommige gevallen met hun gezinsleden, gedood door de luchtaanvallen. Het geweld laaide vorige week op na de dood van de Palestijnse hongerstaker Khader Adnan. Israël had een week geleden nog een staakt-het-vuren gesloten met Islamitische Jihad, maar die stap kwam de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op felle kritiek te staan van zijn uiterst-rechtse coalitiegenoten, met name minister Itamar Ben-Gvir.

De minister kondigde zelfs aan dat hij en zijn partijleden alle vergaderingen en parlementaire bijeenkomsten zouden boycotten, omdat Netanyahu volgens hem te ‘zwak’ had opgetreden tegen de strijdgroepen in Gaza. Zonder Ben-Gvirs steun zou Netanyahu nog steeds een meerderheid in het parlement hebben, maar mogelijk voelde de premier zich ondermijnd door de opmerkingen van zijn minister. De premier profileert zich graag als beschermheer van Israëls veiligheid. Nu Netanyahu een militaire operatie is begonnen heeft Ben-Gvir laten weten zijn boycot te beëindigen.

‘Er zijn in Gaza geen veilige plekken’

De vorige meerdaagse oorlog tussen Israël en Islamitische Jihad, in augustus vorig jaar, werd uiteindelijk besloten met een staakt-het-vuren bemiddeld door Egypte. Het hoofd van het politieke bureau van Islamitische Jihad, Muhammad al-Hindi, is donderdag aangekomen in Cairo, waar ook nu onderhandelingen tussen de partijen plaatsvinden. Maar of Israël al bereid is de gevechtsvliegtuigen aan de grond te houden, of liever van dit moment gebruikmaakt om Islamitische Jihad nog meer schade toe te brengen moet blijken. De Israëlische generaal Eliezer Toledano zei donderdag dat hij denkt dat er nog meer leden van Islamitische Jihad gedood moeten worden ‘om het potentieel van deze operatie te realiseren’.

Ook is het onduidelijk of Islamitische Jihad bereid is te stoppen met het afvuren van raketten, nu het vooral klappen heeft moeten incasseren en nog weinig heeft kunnen uitdelen. Totdat het staakt-het-vuren er is, blijven veel Israëliërs in de buurt van de schuilkelders, en blijven de inwoners van Gaza zoveel mogelijk binnen. Al is het daar niet veel veiliger, vertelt de 41-jarige Hani al-Hindi aan Reuters, want je kan overal geraakt worden. “Er zijn in Gaza geen veilige plekken”.

