Raketten of niet, bij Kyiv TV draait de redactie op volle kracht. ‘Ik voel me hier veiliger dan thuis’

“Kijk, we zijn ons aan het voorbereiden op Russische gasten.” Olesia Turchin wijst op een groepje mannen dat zandzakken naar binnen sjouwt. “Geen werklui. Daar loopt een cameraman, een technicus, een redacteur, iedereen helpt mee.” De zakken worden gebruikt om de studio van Kyiv TV te versterken.

In die studio zal Turchin vanavond om acht uur het nieuwsprogramma van Kyiv TV presenteren. De stadszender bericht over de situatie in heel Oekraïne. Acht uur is ook het moment waarop de avondklok ingaat. “Ik slaap vanavond hier”, vertelt Turchin. “Ik kook hier soms. We hebben zelfs een grote keuken, maar die gebruiken we niet omdat er te veel ramen omheen zijn. Ze brengen nu vaak het eten. Er komt zo ook nog soep aan. We zijn een soort grote familie nu.” In de redactieruimte zit die familie: een twintigtal redacteuren en technici. Ze zijn hard aan het werk. Een Oekraïense vlag hangt aan het plafond.

Hoe doe je verslag van een oorlog in eigen land?

Enkele dagen eerder is de tv-toren van Kiev gebombardeerd. De Russen hadden aangekondigd zich op communicatiesystemen te richten, waarna even later het bombardement volgde. Is Turchin niet bang dat het niet bij dat bombardement blijft en straks ook dit gebouw door een raket wordt geraakt? “Ik woon zelf dicht bij die tv-toren. Ik voel mij hier op kantoor veiliger, zo samen met mijn vrienden en collega’s. En dan doe ik ook nog eens mijn werk en mensen hebben mijn werk nodig”, zegt ze vastberaden.

Maar hoe doe je verslag van een oorlog in eigen land? Is het mogelijk objectief te blijven? Turchins antwoord is resoluut: “Ik ben niet objectief. Niemand van ons is dat. De Russen zijn moordenaars. Ik ben eigenlijk historica, geen journalist. Ik kijk altijd naar het historisch perspectief. Op dit moment staan we aan het begin van een nieuwe geschiedenis, waarin de Oekraïners en de Russen nooit broeders zullen zijn. Ik haat alles wat van Rusland komt of Russisch is. Ik kan niks anders voelen.” Ze pakt het kettinkje om haar nek beet en laat het hangertje zien. “Van mijn zus gekregen. Dat zijn de bergen van West-Oekraïne. Mijn opa vocht voor de onafhankelijkheid van Oekraïne.” Ze zucht diep: “Rusland moet gewoon vernietigd worden, alleen zo kan het stoppen.”

De kat werd voorgesteld aan de kijkers

Intussen werkt Sofiia Hryhorchuk rustig door achter haar bureau. “Normaal zou ik ook naar buiten gaan om verslagen te maken, maar nu zijn ze hier wat voorzichtiger met jonge dames zoals ik. De gedachte is denk ik dat mannen zich beter kunnen verdedigen. Maar als ze me zouden vragen op pad te gaan, zou ik het doen.” Hryhorchuk heeft in het begin van de oorlog enkele nachten op haar werk geslapen, maar nu is er ook een hotel geregeld, op vijf minuten lopen. “De eerste dagen liep alles hier rond, werknemers, kinderen, honden, katten.” Nu staat er nog steeds een kattenbak, aan de rand van de studio waar live tv wordt gepresenteerd. De kat is volgens Turchin al een keer op de desk gesprongen en is toen maar door de presentator aan de kijkers voorgesteld.

Vindt Hryhorchuk het moeilijk om objectief verslag te doen van de oorlog? “Ja en nee. Wij zeggen in Oekraïne dat je ‘een koud hoofd’ moet hebben, je niet laten leiden door je emoties. Maar laatst berichtten we over een aanval op een stadje waar de ouders van mijn vriend wonen. Dan denk ik meteen: zijn ze nog in leven? Dat vind ik lastig, want míjn ouders zijn op een veilige plek.”

‘Ik dacht dit in West-Oekraïne niet zou kunnen’

Turchin, de presentator-historica, wil nog iets kwijt over de recente geschiedenis van Oekraïne. “Ik was in het oosten in 2014 en 2015 toen ik gebombardeerde huizen zag. Ik heb altijd gedacht dat zoiets nooit zou kunnen in het westen van Oekraïne. En nu gebeurt het gewoon bij ons in de stad. Ik kan dat nog steeds niet geloven. Ik maak er verslagen over, ik probeer kalm te blijven, maar ik begrijp het nog steeds niet.”

Ze leidt het bezoek weer naar de uitgang. Nog steeds tillen haar mannelijke collega’s bij de ingang zakken uit een busje. Ze zijn mogelijk hard nodig de komende tijd. Zandzakken en een ‘koud hoofd’.

