Raketten en drones zaaien angst en paniek in Kiev: ‘Ik ben bang om dood te gaan’

Rond twee uur ’s nachts, als iedereen slaapt, begint de sirene van het luchtalarm te loeien. In het hostel is wat gestommel hoorbaar: een aantal gasten daalt – ietwat lacherig – af naar de kelderverdieping. Pas ruim een uur later, om kwart over drie, klinkt een klap die op luchtafweer lijkt. Nu is iedereen klaarwakker.

Dan komt de drone. Het geluid van het kamikazevliegtuigje houdt het midden tussen zoemen en pruttelen, alsof er een oude brommer komt aangereden. Het gevaarte komt dichter- en dichterbij, en het gebrom gaat gepaard met geratel van iets dat wegheeft van mitrailleurvuur – en een gevoel van lichte paniek. Dan sterft het weg. Even later volgt een luide explosie. Er moet iets geraakt zijn.

De drone-vloot richting Kiev, in de nacht van maandag op dinsdag, was de derde Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad in 24 uur tijd. Maandagnacht werd de stad al bestookt met een veertigtal kruisraketten, en een soortgelijke hoeveelheid drones. Op de dag die volgde schoten de Russen elf Iskander-raketten op de stad af; de luchtafweer maakte die onschadelijk, zoals ruim 90 procent van alle projectielen wordt neergeschoten. Wel vielen de brandende restanten ervan op straat. Een bus werd op een haar na geraakt.

Spertijd

Nu zijn de straten donker en uitgestorven. Vanwege ‘kommandantski tsjas’, ofwel spertijd, die duurt van middernacht tot 5 uur ’s ochtends, mogen alleen hulpdiensten en verslaggevers de straat op. Op het plein bij het metrostation vliegt nog een drone over, opgejaagd door rode strepen van de luchtafweer. Daar is ook de zwarte rookwolk zichtbaar, die boven de stad hangt. Die is het gevolg van een grote brand in een gebouw aan de overkant van de rivier, zo blijkt. Het gebouw werd getroffen door twee voltreffers, weten werklieden die in de buurt bezig waren met wegreparaties, en die nu staan te kijken.

In de ochtend zegt de Oekraïense luchtmacht 29 van de 31 drones te hebben neergehaald. Het brandende gebouw komt niet in het nieuws voorbij, wat wijst op succes voor de Russen: dan is het vermoedelijk een ‘militair object’. De aandacht gaat naar de brand in een buitenwijk, waar restanten van een neergeschoten drone op een flat terechtkomen. Een bewoner overlijdt. Elf mensen raken gewond.

Nu ook overdag

Wat de nacht betreft zijn de bewoners van Kiev wel wat gewend. Maar de aanval op klaarlichte dag, afgelopen maandag, laat veel mensen wakker liggen. “Overdag was er niks aan de hand. Dit hadden we niet verwacht”, zegt Halyna Rjabtseva, de op haar post zit in het glazen hokje naast de poortjes van metrostation Kontraktova Plosjtsja – strak in metro-kostuum, maar de vrouw ziet er doodmoe uit. Toen er maandag een groep schoolkinderen tijdens het luchtalarm richting de ondergrondse liep, werden ze overvallen door klappen van het luchtafweer, en raakten ze in paniek. De juffen moesten achter hen aanrennen. “Normaal gesproken is er tijd om een schuilplaats te zoeken. Nu volgden twee minuten na het luchtalarm al explosies.”

Bij deze nachtelijke aanval zoeken zo’n zeventig mensen hun toevlucht in het metrostation; vooral families met kinderen of huisdieren. Zelf schuilt Rjabtseva niet. “Als ik thuis ben, denk ik: het gaat zoals het gaat. Als ik geluk heb, overleef ik, als ik pech heb niet.” Dan heeft ze plots haast. “Oh ik moet de boel opstarten. Over een halfuur rijdt de metro al.”

‘Raketten zijn enger dan drones’

Dat de dag niet meer veilig is, jaagt ook Roeslana Kovalenko schrik aan. Terwijl de meeste mensen op matjes liggen te lezen of te slapen, zit zij op een campingstoeltje, naast haar zoon Bohdan (13) en dochter Aljona (20), die op een dekentje op de trap hebben plaatsgenomen. Ze maken al een heel jaar de oorlog mee, maar schuilen deze nacht voor het eerst in het metrostation. “In de nacht voelt alles angstig. Maar dat de aanvallen nu ook overdag gebeuren, is doodeng”, zegt Kovalenko. Ze is op van de zenuwen. Eerst hadden ze twee nachten niet geslapen omdat ze in de kelder zaten. Maandagochtend overviel de raketaanval hen. “Er vloog iets over ons hoofd dat precies op dat moment werd neergeschoten”, zegt ze. “Raketten zijn enger dan drones. De verwoestende kracht is groter”, weet zoon Bohdan.

Ze wonen dichtbij. Binnen een minuut waren ze in het metrostation. “Hier hoor je tenminste niks. Ik ben bang om dood te gaan.” De kinderen wilden niet mee, geeft Kovalenko toe. “Maar als mama bang is, dan is er geen ruimte voor discussie”, verklaart dochter Aljona. Van studeren komt het vandaag niet, denkt ze. “Ik ga het niet eens proberen. Ik ga de hele dag slapen. Als de drones het me toestaan.”

“Ze mogen van mij niet eens naar school morgen – ik bedoel: vandaag”, zegt haar moeder. “We blijven tot het alarm over is.” Ze kijk op haar horloge. “Oh wacht, ik moet om vijf uur naar mijn werk.” Ze is schoonmaakster, en raketten of drones zijn geen smoes om te laat te komen. “Mijn werkplek is niet ver weg, maar ik durf niet. Maar ik moet wel.”

