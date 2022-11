Liveblog Oorlog in Oekraïne

Raketinslagen in Kiev na toespraak Zelenski op G20

Een vrouw haalt in Cherson water uit de rivier de Dnjepr, dat ze wil gebruiken om spullen schoon te maken. Cherson is sinds kort weer in handen van Oekraïne. Beeld AFP

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.