‘Raketaanvallen op Kiev’, 137 doden en honderden gewonden aan Oekraïense zijde

Rusland is in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnengevallen. In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In het kort - Rusland begon donderdag met een complete invasie van Oekraïne en neemt daarmee een grote gok. - Rusland zelf zegt donderdagochtend dat het de Oekraïense luchtmacht en luchtverdediging heeft uitgeschakeld. - Aan Oekraïense zijde zou de Russische invasie tot nu toe 57 doden en 169 gewonden hebben gekost, meldt Kiev. - Onder meer Tsjernobyl en een belangrijk vliegveld bij Kiev zijn door de Russen veroverd. Oekraïne beweert inmiddels dat het vliegveld weer eigen handen is. - Europa en het Witte Huis houden het voorlopig bij zware sancties, al is er aarzeling de meest ingrijpende maatregelen door te voeren. - Ruim 1500 betogers zijn in Rusland opgepakt bij demonstraties tegen de oorlog, meldt de Russische mensenrechtenclub OVD-Info. - Hoe kon het zover komen tussen Rusland en Oekraïne? Zeven vragen en antwoorden in dit overzicht.