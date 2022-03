Raketaanvallen op Charkov; Rusland waarschuwt wereld opnieuw voor kernwapens

In dit liveblog van dinsdag 1 maart houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

In het kort - In veel steden in Oekraïne ging vanochtend het luchtalarm af; een Russische kolonne van meer dan 60 kilometer lang zou onderweg zijn richting de hoofdstad Kiev.

- De Russische militaire strategie zorgt voor vraagtekens bij analisten

- President Zelenski riep gisteravond laat op tot het creëren van een no-fly-zone boven zijn land

- Creditcards, bioscoopfilms, en sportevenementen: Rusland raakt steeds verder geïsoleerd.