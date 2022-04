Raketaanval op volgepakt station Kramatorsk: zeker 39 doden

Op het station hadden zich volgens de gouverneur Pavlo Kirilenko duizenden mensen verzameld die wachtten op evacuatie. “De racisten wisten precies waar ze op mikten”, schreef hij op Twitter.

❗️Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти.

Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. 👇 pic.twitter.com/Z8mAahF0Ci — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) 8 april 2022

De wachtenden op het station gaven gehoor aan de oproep van Oekraïense autoriteiten om naar veiligere oorden te vluchten, omdat een grootschalige Russische aanval wordt verwacht op de regio Donetsk. Kramatorsk is een belangrijk centrum in het deel van deze regio die nog in handen van het Oekraïense leger is, en een van de meest oostelijke plaatsen in Oekraïne die met de trein nog te bereiken is.

Extra druk

Op het station was het extra druk omdat donderdag in dezelfde regio al drie treinen met evacués waren gestrand nadat een luchtaanval was uitgevoerd op een spoorlijn. De schade werd in de nacht van donderdag op vrijdag hersteld. In de stad Severodonetsk, de meest oostelijke stad in handen van Oekraïne, wordt al zwaar gevochten. Inwoners worden per bus geëvacueerd naar Dnipro, wat wordt bemoeilijkt door Russische beschietingen.

Russische troepen die zich hebben teruggetrokken uit gebieden rond Kiev en het noorden van Oekraïne hergroeperen zich voor een aanval op de Donbas. Volgens het Kremlin was de ‘militaire operatie’ die in februari begon van meet af aan vooral gericht op de ‘bevrijding’ van deze regio, die al sinds 2014 deels in handen is van pro-Russische rebellen.

De aanval op het station valt samen met het bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell. “Verheug me op Kiev", schreef Von der Leyen op twitter bij een foto voor een Oekraïense trein.

Borrell veroordeelde Rusland om de aanval in een tweet. “Het gaat hier om een nieuwe poging om de evacuatieroutes af te sluiten voor degenen die de onrechtvaardige oorlog ontvluchten en menselijk leed te veroorzaken”, schreef hij.

De Russische reactie op het bloedbad in Kramatorsk is dezelfde als die op beschuldigingen over oorlogsmisdaden in Boetsja, Marioepol en elders: het Kremlin ontkent en schuift de schuld in de schoenen van Oekraïne.

Het Russische ministerie van defensie sprak van ‘een provocatie’ door ‘het nationalistische regime in Kiev’. Beelden van staartrestanten van de raket zouden erop duiden dat bij de aanval een Totsjka U raket werd gebruikt. Dergelijke raketten ‘zijn uitsluitend in gebruik bij de Oekraïense strijdkrachten’, aldus het Russische ministerie van defensie.

Op de staart van de raket staat geschreven ‘voor de kinderen’. Die tekst kan mogelijk verwijzen naar het in de Russische media breed gedeelde verhaal dat Russische kinderen in de Donbas mikpunt zijn van Oekraïense aanvallen op het rebellengebied.

Het Russische ministerie van defensie erkende vrijdag wel dat Rusland stations elders in de regio heeft gebombardeerd. Raketten met hoge precisie hebben ‘wapens en militaire uitrusting op de stations van Pokrovsk, Slovjansk en Barvinkove’ uitgeschakeld.

