Radicale Israëlische minister wil Palestijnse vlag uit het straatbeeld weren

De Israëlische minister van openbare veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft de Israëlische politie opdracht gegeven om alle Palestijnse vlaggen in Israëls openbare ruimte te verwijderen. In een verklaring lichtte Ben-Gvir toe dat het tonen van een Palestijnse vlag “een manier is om terreur te ondersteunen”.

Het bevel van Ben-Gvir, leider van de uiterst rechtse partij Joodse Kracht, is een van de eerste maatregelen die hij heeft genomen sinds hij twee weken geleden aantrad als minister. Dat onder zijn ministerschap de spanningen met de Palestijnen in de bezette gebieden en de Arabisch-Israëlische gemeenschap verder zouden oplopen werd verwacht. Met zijn bezoek aan het Al-Aqsacomplex, ook bekend als de Tempelberg, vorige week werden die tegenstelling al flink opgevoerd. Palestijnen zagen dat bezoek als een provocatie die zinspeelt op een uitbreiding van de Israëlische invloed over het complex.

Israëlische media speculeren dat Ben-Gvirs strijd tegen de vlag mogelijk is ingegeven door de vrijlating van de langstzittende Palestijnse gevangene, Karim Younis, vorige week. Ben-Gvir zou de politie de opdracht hebben gegeven de festiviteiten te voorkomen, maar daar kwam uiteindelijk weinig van terecht; beelden van Younis, die op de schouders wordt gehesen en zwaait met een Palestijnse vlag, gingen al snel rond op sociale media.

Netanhyahu: ‘Maatregelen zijn een vergelding’

Ben-Gvirs voornemen de Palestijnse vlag uit het Israëlische straatbeeld te wissen is niet de eerste anti-Palestijnse maatregel van de regering. Vrijdag onthulde premier Benjamin Netanyahu’s kabinet al een reeks nieuwe strafmaatregelen tegen de Palestijnse Autoriteit.

Zo zal de Palestijnse Autoriteit gekort worden op 40 miljoen dollar aan belastingen; die worden geïnd door Israël. Volgens de Israëlische minister van financiën Bezalel Smotrich zal het geld worden gegeven aan nabestaanden van Israëliërs die zijn gedood door terroristische aanslagen. Ook is de speciale reisvergunning van de Palestijnse minister van buitenlandse zaken ingetrokken, waarmee hij makkelijker langs grenscontroles kan reizen.

Volgens Netanyahu zijn de maatregelen een vergelding voor het feit dat de Palestijnen laatst bij het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties (het Internationaal Gerechtshof) hebben aangedrongen op een adviserende uitspraak over de legaliteit van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN vorige maand werd ook al een resolutie aangenomen die het hof opriep om met zo’n advies te komen. Netanyahu noemde die resolutie ‘verachtelijk’.

Verboden of niet? Binnen Israëls juridische systeem bevindt de Palestijnse vlag zich in een grijs gebied. De nationale vlag van de Palestijnen is dezelfde als die van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die door Israël is aangemerkt als een terroristische organisatie. Totdat de eerste Oslo-akkoorden werden ondertekend in 1993 was de vlag officieel verboden, maar doordat Israël vanaf dat moment de PLO erkende als de wettelijke vertegenwoordiging van het Palestijnse volk, werd dat verbod opgeheven. Met het begin van de Tweede Intifada (2000-2005) werd er door Israël opnieuw hard opgetreden tegen alle uitingen van Palestijns nationalisme binnen Israël; de vlaggen die in de jaren negentig overal waren opgedoken werden net zo snel weer weggehaald. Als daad van verzet lieten veel Palestijnen het zwart, wit, rood en groen van hun vlag op andere manieren in het straatbeeld verschijnen: in hun kleding, een zorgvuldig ingerichte etalage, of met een opengesneden watermeloen, waarin dezelfde kleuren zijn te ontdekken. Het is nog altijd niet wettelijk verboden om een Palestijnse vlag in de openbare ruimte te laten zien. Wel heeft de politie de bevoegdheid om de vlaggen te verwijderen als ze een ‘dreiging voor de publieke veiligheid’ vormen. Doorgaans werd de invulling daarvan overgelaten aan de politiecommandanten van de verschillende steden. Zo worden Palestijnse vlaggen in Jeruzalem steevast afgepakt, terwijl er in Tel Aviv coulanter mee wordt omgegaan. Met het decreet van Ben-Gvir lijkt er nu minder ruimte te komen voor de politie om een eigen afweging te maken.

Lees ook:

Israëlische regering wil absolute macht naar zich toe trekken

De nieuwe Israëlische regering wil de rechterlijke macht opzijschuiven. Dat is de vrees van juristen. Volgens Israëls procureur-generaal zou het land dan ‘slechts in naam’ nog een democratie zijn.

Netanyahu keert voor de zesde keer terug als premier

Israël krijgt het meest rechtse kabinet uit zijn geschiedenis. En voor de zesde keer met Netanyahu aan het hoofd.