Radicaalrechts levert in Duitsland voor het eerst een regiobestuurder

Dat de AfD zondag voor het eerst een hoge bestuursfunctie heeft veroverd, kwam als een schok, maar niet als een verrassing. De partij is al lang sterk in voormalige DDR-districten als Sonneberg. Journalisten die afgelopen weekend bij de stembureaus stonden merkten op hoe makkelijk inwoners er inmiddels voor uitkomen dat zij op een extreemrechtse partij stemmen. “Nu kunnen we eindelijk iets tegen de macht in Berlijn doen”, zei een blije inwoner tegen televisiezender ZDF.

Het Thüringse Sonneberg, met bijna 57.000 inwoners het op een na kleinste district in Duitsland, heeft zondag een landraad gekozen. Een landraad is de hoogste bestuurder van een Duits Landkreis, een district met meerdere gemeentes. De 50-jarige advocaat Robert Sesselmann is de eerste AfD’er die dit ambt de komende jaren uit gaat oefenen. In een duel met de kandidaat van de christendemocratische CDU, Jürgen Köpper, won hij zondag met 52,8 procent van de stemmen.

Sesselmann ziet de winst als een belangrijke mijlpaal voor de partij. Nadat de overwinning bekend werd gemaakt zei hij trots tegen journalisten dat de AfD op weg is om een ‘ware volkspartij’ te worden. Björn Höcke, de AfD-leider in deelstaat Thüringen, zei een momentum te voelen voor de komende deelstaatverkiezingen in de oostelijke regio’s. “Daar kunnen we echt een politieke aardbeving veroorzaken”, aldus Höcke.

‘Alarmsignaal voor de democratie’

De AfD-winst in Sonneberg wordt in Duitsland een ‘alarmsignaal voor de democratie’ genoemd. Volgens de recentste peiling van bureau Insa afgelopen april is de AfD met 28 procent van de stemmen momenteel de grootste partij in de deelstaat Thüringen. En in die deelstaat is de partij juist het radicaalst. Volgens de inlichtingendienst is de Thüringse tak van de partij bewezen rechts-extremistisch.

Sinds de AfD-overwinning in Sonneberg zoeken Duitse politici en media naar verklaringen hoe het zo mis kon lopen. Net als veel oostelijke regio’s loopt het district economisch nog altijd achter op het westen, maar de werkloosheid is er laag. Volgens de minister-president van Thüringen, Bodo Ramelow van het uiterst linkse die Linke, is het district economisch weerbaar genoeg. “Toch hebben de inwoners van Sonneberg voor zichzelf besloten dat ze een signaal willen afgeven aan de hele republiek dat veel hen niet bevalt.”

‘Red onze diesel!’

De verkiezingscampagne van Sesselmann stond met slogans als ‘Uit de eurozone stappen!’ en ‘Red onze diesel!’ bol van nationale kwesties. Ook hamert hij op striktere Europese grenzen, het sneller deporteren van criminele vluchtelingen en ‘een einde aan groen-linkse verbodspolitiek’. Het zijn allemaal onderwerpen waar hij als landraad zeer weinig invloed op zal hebben. Toch waren die verkiezingsleuzen een strategische keuze van de advocaat. Lokale kwesties zouden de mensen volgens hem minder interesseren.

Oppositiepartij CDU legt dan ook de schuld voor zijn verkiezingsverlies in Sonneberg bij de federale regeringspartijen SPD, Groenen en FDP. “Uiteindelijk werd de verkiezingscampagne ter plaatse duidelijk overschaduwd door federale beleidskwesties, waarvoor de federale regering verantwoordelijk is”, schreef de CDU-secretaris-generaal Mario Czaja op Twitter. De AfD zou profiteren van een groeiende frustratie in het oosten. Banen verdwijnen, infrastructuur hapert, energieprijzen stijgen, terwijl geld naar de oorlog in Oekraïne vloeit.

Maar regeringspartij de Groenen wijst juist naar de CDU. Katrin Göring-Eckardt, afkomstig uit Thüringen en vicevoorzitter van de Bondsdag, beschuldigt de christendemocraten ervan de AfD te versterken door de populistische agenda van de partij over te nemen. “Dan moet je niet verbaasd zijn als uiteindelijk het origineel wordt gekozen”, waarschuwt Göring-Eckardt.

De geest van de Duitse eenheid

Toch is het juist de CDU niet gelukt om de regio uit structurele problemen te helpen in de zestien jaar onder oud-bondskanselier Angela Merkel. Tegelijkertijd belooft de AfD een ‘Wende 2.0’ en voert campagne in het oosten met de slogan: ‘Der Osten steht auf!’ Volgens de Thüringse minister-president Ramelow is het dan ook belangrijk dat de democratische partijen zich gaan inspannen om ‘de geest van de Duitse eenheid’ te herdefiniëren. “Dat we de Oost-Duitsers met ons meenemen en niet het gevoel geven dat ze worden uitgelachen.”

Tien jaar na de oprichting van de AfD is de partij succesvoller dan ooit. Vorige week wees een peiling van de publieke omroep ARD, Deutschlandtrend, uit dat de AfD momenteel de tweede grootste partij van Duitsland is en voorloopt op de regerende SPD. Afgelopen week maakte de partij zelfs bekend dat zij voor het eerst een kandidaat voor het bondskanselierschap wil presenteren.

Het lijkt vooralsnog uitgesloten dat een AfD’er kanselier zal worden, omdat geen enkele andere partij met de AfD wil regeren. Toch ziet het beeld er op regionaal niveau inmiddels heel anders uit, daar zijn delen van de CDU wél bereid om met de AfD te regeren. En in Sonnenberg zullen de partijen na de verkiezing van landraad Sesselmann wel zaken met de AfD moeten doen.

