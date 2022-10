Radicaal-rechts spint garen bij moord op 12-jarige Lola in Frankrijk

Voor de entree van het appartementencomplex van Lola hebben klasgenoten, buurtgenoten en onbekenden een berg bloemen en boodschappen achtergelaten. De schok is groot in de buurt in het negentiende arrondissement van Parijs, en niet alleen daar.

Lola wordt omschreven als gereserveerd en vriendelijk. Zij had vriendinnen gemaakt in het opvanghuis voor kinderen met sociale problemen aan de overkant van de straat. Toen zij afgelopen vrijdag niet thuis was gekomen van school vroeg haar vader, de conciërge van het gebouw, eerst daar of iemand haar had gezien. Even later keek hij de bewakingsbeelden na van de camera in de hal. Lola was wél thuisgekomen. zag hij. Maar niet alleen: zij ging naar binnen met een jonge vrouw in trainingspak. Tegen middernacht werd een kunststof opbergdoos met de dode Lola gevonden op de binnenplaats van het huis.

De vrouw die te zien is op de beelden, is de 24-jarige illegale, in Algerije geboren Dhabia B. Zij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. B. bekende, maar trok haar bekentenis daarna weer in.

Psychische toestand van de verdachte moet nog worden onderzocht

Volgens de eerste bevindingen van het recherche-onderzoek logeerde de dakloze B. sinds een paar weken bij haar zus, die een appartement heeft in het gebouw van de familie van het slachtoffer. B. lokte Lola mee naar deze woning, waar zij haar zou hebben misbruikt, gemarteld en uiteindelijk gedood.

Mogelijk ging een ruzie met de vrouw van de vader van Lola - zij beheren het gebouw samen - aan de verschrikkingen vooraf. Dhabia B. zou haar om een pasje hebben gevraagd om het gebouw binnen te komen, maar zou dat niet hebben gekregen.

De precieze psychische toestand van de verdachte moet nog worden onderzocht. Voorlopig is haar toerekeningsvatbaarheid niet in het geding. De twee jaar oudere zus van B. heeft verklaard dat zij sinds een paar jaar op drift is en dat zij voortdurend onsamenhangende uitspraken doet.

De vermoedelijke dader had vertrekbrief ontvangen

De zaak heeft tot een harde confrontatie geleid tussen de minister van binnenlandse zaken, Gérald Darmanin, en de rechtse oppositie. De regering zou te weinig doen tegen gewelddadige immigranten zonder papieren die niet alleen in Parijs, maar ook in verschillende provinciesteden voor onrust zorgen.

Volgens Jordan Bardella, die Marine Le Pen op wil volgen als voorzitter van de nationalistische anti-immigratiepartij Rassemblement National, had B. nooit in Frankrijk mogen zijn. In augustus ontving zij een schriftelijk bevel om het land te verlaten.

Volgens minister Darmanin is het echter verklaarbaar dat Dhabia B. te midden van duizenden andere gevallen geen speciale aandacht van de politie kreeg. Zij had haar vertrekbrief maar kort geleden ontvangen en was alleen bekend als slachtoffer - in 2018 - van huiselijk geweld. De bewindsman noemt het ‘zeer onfatsoenlijk’ van extreemrechts om de dood van Lola, voor wie woensdag in Parijs een stille tocht wordt gehouden, voor een politieke agenda te gebruiken.

Lees ook:

Een doorbraak voor radicaal-rechts in Frankrijk: Marine Le Pen krijgt meer subsidie én meer invloed

Marine Le Pens Rassemblement National wordt de grootste oppositiepartij van Frankrijk. Met meer subsidie, meer spreektijd en meer invloed.

De familie Le Pen ademt politiek, maar is Marine Le Pen nog net als haar vader?

Politiek was nooit ver weg in het huis van de Le Pen’s. In een kasteel aan de rand van Parijs kreeg de Le Pen-dynastie vorm. Voor de derde keer doet Marine Le Pen een gooi naar het presidentschap. ‘Blijf ik de dochter van Jean-Marie Le Pen of ben ik eindelijk Marine Le Pen geworden?’