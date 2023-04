Race tegen de klok om buitenlanders te evacueren uit Soedan

Arjen van der Ziel

redactie buitenland

Buitenlandse regeringen zijn afgelopen weekend in een race tegen de klok begonnen met de evacuatie van duizenden burgers uit het door oorlog verscheurde Soedan. Sommige landen, zoals Amerika en het Verenigd Koninkrijk, brachten in eerste instantie vooral diplomaten en hun familieleden in veiligheid. Ze zoeken nog naar manieren om ook overige burgers veilig te evacueren. Andere landen begonnen al met het ophalen van zulke burgers.

De vrijwel onophoudelijke beschietingen in de hoofdstad Khartoem en in Omdurman, de tweelingstad aan de overzijde van de Nijl, maken de evacuatieoperaties riskant. Zo raakte een Franse diplomaat gewond toen een Frans konvooi werd beschoten. De strijdende partijen gaven elkaar de schuld van dat incident. Ook een Amerikaans konvooi werd beschoten, het huis van de ambassadeur van de Europese Unie werd bestormd, een Noorse diplomatieke residentie werd getroffen door een raket, en een Egyptische diplomaat raakte gewond door geweervuur.

Eerste groep Nederlanders geëvacueerd

Nederland begon zondag eveneens met evacueren. Het ministerie van buitenlandse zaken meldde aan het begin van de avond dat een eerste groep Nederlanders met een Frans toestel onderweg was naar Jordanië. ‘We zijn opgelucht dat deze groep veilig is geëvacueerd’, twitterde minister Wopke Hoekstra. Volgens Buitenlandse Zaken was een andere groep met een konvooi van de Verenigde Naties vertrokken uit Khartoem.

De eerste Nederlanders zijn vertrokken uit #Soedan aan boord van een Frans toestel. We zijn opgelucht dat deze groep veilig is geëvacueerd. Nederland blijft zich samen met internationale partners inspannen om ook anderen uit Soedan te evacueren. https://t.co/rxtX870kUA — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 23 april 2023

De hoop was dat later zondag met Nederlandse vliegtuigen nog meer mensen in veiligheid konden worden gebracht. Buitenlandse Zaken meldde ‘actief contact’ te hebben met 152 Nederlanders in Soedan. Volgens het departement is aan hen gevraagd om informatie over de evacuatie geheim te houden, ‘omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen’.

Voor de operatie had de Nederlandse krijgsmacht in Jordanië onder meer twee Hercules-transporttoestellen klaarstaan, plus een contingent mariniers en marechaussees voor de beveiliging. Volgens het ministerie van defensie is de evacuatie ‘zeker niet zonder risico’. Er wordt naast Frankrijk ook samengewerkt met Duitsland. “Waar mogelijk evacueren Nederland en andere EU-lidstaten elkaars burgers”, aldus Defensie.

Al zeker 420 doden

Intussen gingen de gevechten in Soedan, het op twee na grootste land van Afrika, in alle hevigheid door. De strijd barstte ruim een week geleden los en gaat tussen president Abdel Fattah al-Burhan, die het bevel voert over het reguliere leger, en vicepresident Mohamed Hamdan Dagalo, die zijn eigen grote militie heeft, de zogeheten Rapid Support Forces. In Khartoem en Omdurman klonk zondag geweer- en mitrailleurvuur en waren zware explosies te horen. Boven de internationale luchthaven hingen donkere rookwolken.

De gevechten hebben inmiddels aan zeker 420 mensen het leven gekost, maar het vermoeden is dat het dodental in werkelijkheid al een stuk hoger is. Miljoenen stedelingen schuilen in hun huizen, waar ze kampen met tekorten aan water, voedsel en elektriciteit.

Volgens NetBlocks, een organisatie die het functioneren van het internet in de gaten houdt, zijn de telefoon- en internetverbindingen zondag in Soedan vrijwel geheel uitgevallen. “Het kan zijn dat de infrastructuur is beschadigd of gesaboteerd”, aldus NetBlocks-directeur Alper Toker tegen persbureau Associated Press. “Dit zal een groot effect hebben op het vermogen van bewoners om zichzelf veilig te houden en zal gevolgen hebben voor de evacuatieprogramma’s.”

Lees ook:

Waar het geweld in Soedan vandaan komt − en waar het naartoe gaat

De strijd die momenteel woedt in Soedan kent een lange voorgeschiedenis, en kan tot ver over de grenzen gevolgen hebben als de twee strijdende generaals niet inbinden.