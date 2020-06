Race tegen de klok in China om tweede virusuitbraak te smoren

Peking heeft de Europese variant

De zalm zit in het verdomhoekje nu het nieuwe coronavirus is ontdekt op een snijplank voor de vis in een kraam op de Xinfadi-markt. Vissen kunnen het coronavirus niet bij zich dragen dus is het waarschijnlijker dat het virus via besmet vlees, of een geïnfecteerde bezoeker of verkoper op de markt, op de snijplank is beland.

Chinese autoriteiten onderzochten het virus dat in Peking rondwaart, en kwamen erachter dat het niet om hetzelfde virus gaat als dat in Wuhan. Het zou om een Europese variant gaan. Misschien kwam het virus mee op de verpakking van de vis? In een reactie noemt de WHO dat één van de hypotheses die onderzoek verdient. Chinese zalm komt meestal uit landen als Denemarken, Noorwegen en Australië. Volgens Bloomberg is de Chinese zalmmarkt zo’n 700 miljoen dollar waard. Inmiddels hebben sommige supermarkten zalm uit hun vriezers gehaald.