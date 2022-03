Raad van Europa stuurt Rusland de laan uit – heeft dat geen averechts effect?

Het overkwam Griekenland in 1969, na de militaire staatsgreep aldaar. Nu zet de Raad van Europa voor de tweede keer in haar 73-jarige geschiedenis een lidstaat buiten de deur: Rusland. Met de invasie in Oekraïne is voor de Europese mensenrechtenwaakhond de grens bereikt.

Tijdens een ingelaste zitting stemde de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg dinsdagavond nagenoeg unaniem voor het advies aan een ministerieel comité om Rusland weg te sturen: 216 stemmen voor, nul tegen, drie onthoudingen. Sinds 25 februari, de dag na het begin van de oorlog, was al een tijdelijke schorsing van kracht. Nu is de breuk compleet.

De Raad van Europa – die niets te maken heeft met de Europese Unie – is opgericht in 1949 en richt zich op het bevorderen van mensenrechten en de rechtsstaat in de (zonder Rusland) 46 lidstaten. Alle Europese landen zijn lid, behalve Vaticaanstad en Wit-Rusland. Rusland sloot zich in 1996 aan.

Overigens trok Moskou een paar uur voor de stemming zelf al zogenaamd de deur van de Raad achter zich dicht, met een formele opzeggingsbrief. Die actie ‘komt rechtstreeks uit het handboek van de dictator’, zegt Petra Stienen, Eerste Kamerlid voor D66 en hoofd van de Nederlandse parlementsdelegatie van de assemblee. “In februari had de Russische delegatie al laten doorschemeren dat ze zouden vertrekken. De timing van deze officiële brief, op het allerlaatste moment, is opzettelijk.”

‘Diplomatie heeft gefaald’

Na de annexatie van de Krim in 2014 was Rusland ook al eens tijdelijk geschorst. Maar in 2019 werden de banden weer hersteld. ‘Een verkeerde beslissing’, zei plaatsvervangend assemblee-lid Pieter Omtzigt tijdens de zitting in Straatsburg. “Deze organisatie is gebouwd op de principes van mensenrechten. Een elementair mensenrecht is dat er geen oorlog is. Maar we moeten ook naar onszelf kijken. De diplomatie heeft gefaald. We hebben de verkeerde signalen afgegeven aan Rusland.”

Het Russische vertrek uit de Raad betekent onder meer dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet langer van toepassing is in Rusland. Bovendien kunnen Russische burgers niet meer naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen om hun regering aan te klagen.

Velen vragen zich dan ook af of de uitsluiting door de Raad van Europa niet juist een averechts effect zal hebben op de mensenrechtensituatie in Rusland. Zo heeft oud-president Dmitri Medvedev gezegd dat de uitsluiting zijn land een ‘goede kans’ biedt om de doodstraf weer in te voeren. In de aangenomen tekst staat overigens wel de intentie van de Raad van Europa om onder meer Russische mensenrechtenorganisaties zoveel mogelijk te blijven steunen.

Desinformatie-oorlog

Leonid Sloetski, hoofd van de commissie internationale zaken van het Russische parlement, heeft gezegd dat de Navo en de Europese Unie de Raad van Europa gebruiken als ‘ideologische ondersteuning van hun militair-politieke en economische expansie naar het oosten’.

Volgens Stienen passen zulke uitspraken in de desinformatie-oorlog vanuit Moskou. “Ze positioneren zich als slachtoffer van de internationale gemeenschap. Dus dat doen ze nu ook.”

Overigens werd de Griekse schorsing van 1969 vijf jaar later weer ongedaan gemaakt. De Griekse afgevaardigde George Papandreou (premier van 2009 tot 2011), memoreerde dinsdag in Straatsburg dat die uitsluiting destijds heeft bijgedragen aan de val van het kolonelsregime en het herstel van de democratie.

