Raad van Europa schorst Rusland, Moskou claimt vliegveld bij Kiev in handen te hebben

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de aanval van Rusland in Oekraïne.

In het kort - Rusland begon donderdag met een complete invasie van Oekraïne en neemt daarmee een grote gok. Inmiddels zijn Russische troepen gesignaleerd in Kiev, Oekraïense soldaten maken zich op voor de strijd. - Europa en de VS houden het voorlopig bij zware sancties, maar er is aarzeling de meest ingrijpende maatregelen door te voeren. - Wat drijft Poetin om deze oorlog te starten? Zeven vragen en antwoorden in dit overzicht.