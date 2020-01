Queen Elizabeth turnt ‘Megxit’ om tot zacht vertrek uit koningshuis, ze moet wel

De uitkomst was een compromis waarin de koningin de wens van Harry heeft moeten accepteren. De prins en zijn vrouw Meghan zullen niet langer volledig onderdeel uitmaken van de koninklijke familie. De verklaring was kort, bondig, maar sprak nadrukkelijk van een constructieve oplossing. Een stuk vriendelijkere reactie dan het uiterst kille persbericht dat Buckingham Palace vorige week deed uitgaan nadat Harry en Meghan hun wens om met één been uit de familie te stappen kenbaar hadden gemaakt.

De koningin had het allemaal graag anders gezien, dat bleek ook wel uit de verklaring, maar tegelijk wist ze dat niet akkoord gaan met deze nieuwe rol de relaties binnen de familie nog veel verder zou hebben verslechterd. Verschillende Britse media meldden dat Harry en Meghan zouden dreigen met een explosief televisie-interview, als de familie hun wens niet had gehonoreerd.

Overgangsperiode

Nog meer reputatieschade konden de Windsors zich niet veroorloven, moet de Queen hebben geconcludeerd. Zij beschouwt het, op haar 93ste, als haar belangrijkste taak om de monarchie in goede gezondheid achter te laten. Daarom moest er onder deze saga zo snel mogelijk een streep worden gezet.

En daarmee is de ‘Megxit’, zoals de kwestie in de Britse media is gaan heten, een feit. En die vergelijking met het ingewikkelde Britse vertrek uit de EU, kwam niet uit de lucht vallen. Zo is het een zacht vertrek geworden, met een deal tussen de prins en de rest van de familie. Daar waar een hard en pijnlijk vertrek op de loer lag. En er komt een overgangsperiode, waarin de details van deze nieuwe prinsenrol vorm moeten krijgen. Net als bij brexit zelf.

Afgeslankt koningshuis

Nog niet eerder zette een Britse prins zo nadrukkelijk één been buiten de familie. En daarmee kan dit een voorbode zijn voor een meer afgeslankt koningshuis. De kinderen van toekomstig troonopvolger William krijgen hiermee op latere leeftijd een blauwdruk om ook een minder prominente prinsen- of prinsessenrol in te nemen, mochten ze dat willen.

Wat verder opviel aan de verklaring is dat de koningin Harry en Meghan bij voornaam noemde en niet bij hun adellijke titel. Normaal gesproken spreekt het paleis altijd over de Hertog en Hertogin van Sussex. Royalty watchers suggereerden dat er wellicht toch gesproken wordt over een ander soort titel voor de twee als alle details zijn uitgewerkt.

De verwachting is dat er de komende dagen meer bekend zal worden hoe het halve vertrek uit de koninklijke familie er precies uit zal zien. Want hoe het met hun financiën, hun veiligheid en wellicht hun koninklijke titels verder moet, is nu nog niet duidelijk.

