Qua coronamaatregelen voor vakantiegangers loopt het buitenland behoorlijk voor op Nederland

Iedereen uit risicogebied krijgt straks een test op Duitse luchthaven

In Duitsland moet iedereen die vanuit een risicogebied per boot of vliegtuig het land binnenkomt twee weken in isolatie, tenzij de reiziger een negatieve test bij zich heeft die uiterlijk 48 uur voor de reis is afgenomen. En een ‘risicogebied’, dat is vrijwel de hele wereld buiten de EU; het gaat namelijk om zo’n 130 staten. Sinds kort kunnen mensen die in Duitsland terugkeren uit dergelijke risicolanden op sommige internationale vliegvelden een gratis test krijgen; vanaf augustus wordt het ook echt verplicht om zo’n test daadwerkelijk te ondergaan.

De uitslag van de ‘luchthaventest’ komt als het goed is in een paar uur binnen, en wordt naar de telefoon van de reiziger gestuurd. Tot op dat moment moet de reiziger in isolatie verblijven. Is de test positief, dan is de veertiendaagse quarantaine vervolgens verplicht.

De voorwaarden voor de isolatieperiode verschillen per Duitse deelstaat, en worden ook lokaal gemonitord. In sommige deelstaten kunnen boetes voor het niet naleven van de voorschriften oplopen tot 10.000 euro – er wordt steekproefgewijs gecontroleerd.

Iris Ludeker, redactie buitenland