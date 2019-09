Purdue hoopt de opiatencrisis te bezweren door non-profitorganisatie te worden

Op die manier hoopt Purdue Pharma een massale rechtszaak te ontlopen die door meer dan tweeduizend organisaties – Amerikaanse staten en lagere overheden – is aangespannen. Die verwijten het bedrijf dat het een cruciale rol speelde bij het aanwakkeren van de opiaten-drugs-crisis, door de agressieve marketing van de pijnstiller OxyContin. Tussen 1999 en 2017 stierven 400.000 Amerikanen aan een overdosis opiaten, volgens cijfers van de Amerikaanse overheid.

Met een deel van de klagers kwam Purdue Pharma onlangs een schikking overeen. Het belangrijkste ­aspect daarvan is dat de farmaceut ­ophoudt te bestaan als commercieel bedrijf, en doorgaat als een soort non-profitorganisatie. De opbrengsten van de pijnstiller OxyContin kunnen dan in de toekomst ten goede komen aan het bestrijden van de opiatenepidemie. Daarmee zou uiteindelijk 10 miljard dollar vrijkomen. De familie Sackler, de baas van Purdue, zou uit het eigen vermogen ook nog enkele miljarden bijdragen.

Zondag ging het bestuur van Purdue akkoord met de schikking, en vroeg daarna gelijk een zogeheten ‘chapter 11 faillissement’ aan. Dat is in de VS een manier om een ­bedrijf te herstructureren, en het in de tussentijd te beschermen tegen schadeclaims.

Schikking als klap in het gezicht

Hoewel Purdue met zo’n ‘chapter 11’ dus gevolg geeft aan de voorwaarden van de schikking, stelt het daarmee de overheden die juist niet ­akkoord gingen met de schikking ­mogelijk voor een voldongen feit. Het is moeilijk om geld te halen bij een ­bedrijf dat onder faillissementsbescherming valt. Ze hebben al aangekondigd die aan te zullen vechten.

Ongeveer de helft van de Amerikaanse staten is niet akkoord met de overeengekomen schikking. Ze willen dat Purdue en de familie Sackler zich gewoon in de rechtszaal verantwoorden voor de schade die hun handelen de samenleving volgens hen heeft berokkend. De aanklager van Pennsylvania noemde de schikking vorige week al een ‘klap in het gezicht voor iedereen die een geliefde heeft moeten begraven vanwege de geldbelustheid van deze familie. Het stelt de Sacklers in staat om miljardairs te blijven, zonder schuld bekend te hebben’.

Voorstanders van de schikking denken juist dat dit de beste kans is om een groot bedrag weg te halen bij Purdue, en een slepende juridische strijd met onzekere afloop te vermijden. Ook de familie Sackler zelf is door sommige staten aangeklaagd vanwege hun persoonlijke verantwoordelijkheid bij het ontstaan van de opiatenepidemie. Het is nog niet duidelijk of het faillissement ook de leden van de familie persoonlijk ­beschermt tegen die rechtszaken.

Lees ook:

De spirituele strijd tegen pillenverslaving op het Amerikaanse platteland

De opiatencrisis kost in Amerika 1 dode per 8 minuten, maar je hoort er eigenlijk niet zo veel over. Omdat hij zich vooral afspeelt in stadjes zoals Claremore: 19.000 inwoners, drie afkickklinieken. Trouw ging er kijken.